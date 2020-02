Vállalkozók kerültek közelebb a közösségi médiához a SKIK előadásán

A vállalkozók rengeteg impulzust és információt kapnak a világhálón és nem mindig tudják kihámozni a számukra értékeseket. A kaposvári Paksicza Zsolt a pénzügyi vállalkozását vezeti.

– 53 éves vagyok, és úgy gondoltam, hogy haladni kell a korral: fent vagyok a Facebookon, de üzleti célra még nem nagyon használtam, de igyekszem felfedezni a benne rejlő lehetőségeket – mondta Paksicza Zsolt, akinek sok privát és céges ismerőse van a közösségi oldalon.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara segítséget nyújt a megye vállalkozásainak abban, hogyan induljanak el az interneten. Kedden az érdeklődők a SKIK székházában két előadást is hallhattak: egy alapozó képzésben részesültek a kezdők, és egy továbbképzést tartottak a haladóknak, akik már kipróbálták a módszert, de még nem hozta meg az elvárt eredményeket.

– A vállalkozók minden információt megkapnak ahhoz, hogy a a netes platformokon népszerűsíteni tudják a termékeit akkor is, ha a fizetett formákat nem alkalmazzák – mutatott rá az előadó, Mészárosné Borbás Orsolya, vezető online marketing szakértő. – Olyan alapbeállítások is szóba kerülnek a foglalkozásokon, amelyeket nem feltételen vesz észre a felhasználó, így a képzés rengeteg olyan pontot megmutat, amire nem is gondoltak volna, de ezek után saját maguk megfelelően beállíthatják a felületet.

Az online marketing szakértő hozzátette: a Facebook felé a leginkább nyitottak az emberek, köztük a vállalkozók is, de még nem mindenki ismeri fel a benne rejlő üzleti potenciált, ám egyre többen nyitnak ezen a területen. Szerinte a képzés után a vállalkozások 90 százaléka tapasztal pozitív változást.