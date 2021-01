Válogathatnánk az albérletek között, de a lakbér csak nem csökken

Jelentősen változott az albérletkínálat és az ár is tavaly decemberben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője megkeresésünkre elmondta; a bérelhető lakások kínálata az év utolsó hónapjában, rekordszintre emelkedett.

A tulajdonosok és az ingatlanközvetítők csaknem 25 és fél ezer kiadó ingatlant hirdettek meg országszerte, amire az elmúlt öt évben nem volt példa. A bérlők a tavaly augusztusi kínálati csúcshoz képest is majdnem harminc százalékkal több kiadó lakásból és házból válogathatnak.

– Ez egyértelműen a járvány hatása – magyarázta Balogh László. – A turizmus lényegében leállt, így nincs kereslet a rövid távon kivehető lakásokra. A pandémia miatt nőtt a munkanélküliség, sokan kénytelenek voltak feladni az albérletüket. Az egyetemisták egy része pedig a digitális munkarend miatt hazaköltözött.

– Az albérletárak is változtak – folytatta. – Míg Budapesten tavaly decemberhez képest az átlagos 160 ezer forintról 135 ezerre csökkent a havi díj, addig például Kaposváron ötezer forinttal drágult. A somogyi megyeszékhelyen jelenleg átlagosan 85 ezer forintért lehet bérelni egy lakást. Ezzel egyébként Kaposvár még mindig az egyik legolcsóbb város, hiszen a szomszédos megyeszékhelyeken, Pécsen, Szekszárdon és Zalaegerszegen is drágább az albérlet – hangsúlyozta Balogh László. Az otthoni munkavégzés miatt a balatoni településeken megélénkült az albérletpiac, s az ország legdrágább panellakását is a Balaton déli partján adták el tavaly. Az egyik siófoki ingatlaniroda 74 millió forintért hirdetett meg Siófokon, az Aranyparton egy harmadik emeleti, felújított, 79 négyzetméteres lakást. Az ingatlan el is kelt ennyiért, így a vevő négyzetméterenként csaknem egymillió forintot fizetett. A lakáshoz egy 40 négyzetméteres terasz is tartozik, a háznak pedig közvetlen kijárata van a strandra.

Átlagos négyzetméterárak

(ezer Ft/m2) ház lakás

Budapest 575 748 Békéscsaba 200 255 Debrecen 453 480 Eger 332 393 Győr 404 463 Kaposvár 236 308 Kecskemét 388 412 Miskolc 215 276 Nyíregyháza 287 363 Pécs 280 361 Salgótarján 132 200 Szeged 354 417 Székesfehérvár 431 486 Szekszárd 246 330 Szolnok 333 314 Szombathely 407 351 Tatabánya 350 353 Veszprém 455 477 Zalaegerszeg 251 330 Forrás: ingatlan.com

