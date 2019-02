Párizsi utazás: valóra váltják a beteg gyermek álmát

A nagyatádi Csabi-Tóth Ibolya elhatározta, hogy amennyire csak lehet élménydússá teszi ritka betegségben szenvedő fia életét. Egy oldalt hozott létre az interneten, ahol bárki felajánlhat egy-egy élményt Botondnak.

Botond a Duchenne-féle izomdystrophia nevű betegségben szenved, történetét az Atádhír mutatta be a minap.

– Ez az izomsorvadás egy fajtája, amit jelenleg nem lehet gyógyítani – mondta el lapunknak Csabi-Tóth Ibolya, a gyermek édesanyja. – Boti 4-5 éves koráig probléma nélkül járt, mindent csinált, amit a többi gyermek. Csak gyorsabban elfáradt. Amikor már nagyon sokszor elesett, kerekesszékbe került. Két éve jött el a pillanat, amikor azt mondta, hogy most már nem szeretne felállni. Naponta háromszor-négyszer is elesett, és nem akarta, hogy kinevessék. Persze hozzá kell tenni, hogy sosem nevették ki a diáktársai, segítőkész osztályba jár. Másfél éve viszont már nem tud lábra állni.

Ezért is döntött úgy Ibolya, hogy élményekben gazdaggá teszi fia mindennapjait, akinek állapota folyamatosan romlik az idő előrehaladtával. – Botondnak van egy ikertestvére is, Zsolt – mondta el kérdésünkre az édesanya. – Ő is nagyon szereti Botit, s egyszer azt kérdezte tőlem, hogy miért adta fel a testvére, miért nem örül már semminek. Ezután döntöttük el, hogy létrehozunk egy nyilvános oldalt a Facebook-on, ahol nem pénzt, hanem élményeket szeretnénk gyűjteni. „Adj Te is egy boldog percet Botinak” lett az oldal címe. Az élmény és az odafigyelés az, amit nem lehet megvenni pénzzel.

A január közepén indított közösségi oldalt már több mint háromszázan kedvelik, s a felajánlott élményekből is egyre több van. Míg valakik budapesti és balatoni nyaralást ajánlottak fel, más színházjeggyel kedveskedett a fiúnak. Volt, aki különleges tollakkal lepte meg, hiszen az írószerszámokat is gyűjti. Egy tanárnő kézműves foglalkozásokat tart a gyermeknek, egy szintén felajánló család pedig egy tortával lepte meg. Ám Botond igazán nagy álma mindig is az volt, hogy egyszer eljuthasson Párizsba. S egy jóakarónak köszönhetően ez meg is valósulhat márciusban. – Már a repülőjegyek is megvannak – tudtuk meg Csabi-Tóth Ibolyától. – Egy rég nem látott kedves budapesti ismerős keresett meg, aki egyszer csak elkérte a személyes adatainkat. Legközelebb már repülőjegyekkel jelentkezett, s a hírrel, hogy mindent leszervezett. Még idegenvezetőt is. Így mindkét gyermekemet elvihetem Párizsba, amit álmomban sem hittem volna.

Bővül a lista