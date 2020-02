Valós képet szeretnének mutatni az egészségügyről

Lényegesen jobb az ápolók anyagi megbecsülése, mint néhány évvel korábban. Erről is beszélt Szabó Gyuláné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Somogy Megyei területi elnöke a Magyar ápolók napján. A Kapos Hotel Kristálytermében rendezett eseményen tíz szakdolgozó vehetett át elismerést.

– Sokat fejlődött az ápolói szakma – mondta Szabó Gyuláné. – Ennek egyik alapköve a bérek emelkedése. A bértábla előre meghatározott, ezért jól lehet látni azt, hogy milyen arányban növekszik a szakmában dolgozók fizetése. Azt gondolom, erre nagy szükség volt. A másik fontos dolog – amelyet a kamra is szívén visel és sokat dolgozunk rajta – hogy megfelelő utánpótlást találjuk. Az egészségügyről egy olyan képet kellene és szeretnék is mutatni a fiataloknak, ami valós és nem csak az árnyoldalát mutatja be a hivatásunknak. Fontosak az ösztöndíj programok, hiszen Somogyban is hiány van a szakképzett dolgozókból – fogalmazott a MESZK Somogy Megyei területi elnöke.

Az ünnepség résztvevőit Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte. A megyeszékhely vezetője hangsúlyozta: a város nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyen. Nem lesz azonban könnyű dolga az ezzel foglalkozóknak, hiszen a felmérések szerint a kaposvári emberek mozgásszegény életmódot folytatnak. Emellett az is probléma, hogy a somogyiak nem járnak el rendszeresen szűrővizsgálatokra. Szita Károly kiemelte: elindítanak egy olyan kampányt a városban, amely felhívja az emberek figyelmét az egészséges életmódra. Hozzátette: több mint hatszázmillió forintból épül kerékpárút Kaposvár, de több műfüves foci- és kosárlabdapályával is bővül a város. Az idősekről sem feledkeznek el a megyeszékhelyen, az ő részükre több ponton is szabadtéri tornaparkokat alakítanak ki.

Jutalmazták szolgálatukat

Szabó Gyuláné, a MESZK Somogy Megyei területi elnöke elmondta: a szakdolgozói kamarának Somogy megyében háromezer nyolcszáz tagja van. A Magyar ápolók napja alkalmából szervezett eseményen járó- és fekvőbeteg ellátásban dolgozó ápolók vehettek át elismerést. A díjazottak között volt Brilla Lívia, Csapó Ilona, Fehér Zsuzsanna, Hegedűs Mónika, Kovács Kálmánné, Lengyel Zsuzsanna, Mikolainé Kövecs Katalin, Szemesné Katona Renáta, Vasáros Istvánné és Varga Frigyesné. A Nagyatádi Kórház Mozgásszervi Rehabilitációjának egyik dolgozója, Brilla Lívia az ünnepségen elmondta: huszonegy éve dolgozik az egészségügyben. Jó érzéssel tölti el, amikor az emberek gyógyultan távoznak a kórházból. Hozzátette: nem számított arra, hogy a Magyar ápolók napja alkalmából díjat kap, de nagyon jól esik neki az elismerés. Az ápoló egyébként több szakmai versenyen is kiemelkedő eredményt ért el.