Változékony, felhős időre számíthatunk ma

Hétfőn eleinte borongósabb, majd szakadozottabban felhős, változóan napos idő várható.

Elsősorban a délelőtt folyamán, elvétve délután is előfordulnak záporok, átmeneti esők, de maradnak csapadékmentes területek is. Gyenge vagy mérsékelt északi légmozgás mellett továbbra is hűvösebb lesz, mint az évszakos átlag. Az éjszaka nyugodt, csapadékmentes, csillagfényes, hideg időt ígér.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 12,

hétfő délután 21,

kedd reggel 11 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló pár fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden melegebb, nyaralóknak kedvezőbb időre lehet készülni. Többnyire napsütés ígérkezik olykor élénkebb északi széllel. Csapadéknak kicsi a valószínűsége, bár egy-egy futó zápor nem kizárt a déli térségben.

– Szerdán és csütörtökön, ebben az országrészben változó napsütés mellett előfordulhat egy-egy zápor, zivatargóc. Megtorpan a melegedés.

– Péntekre – most egy kiterjedtebb ciklon érkezése valószínűsíthető. Borongós, szeles, hűvös időben időszakos, kiadós esőkkel is tarkított idő látszik kialakulni, majd csökken a felhőzet.

– Hétvégén előreláthatólag kisüt a nap és melegszik az idő. (forrás: eumet.hu)