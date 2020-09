Változtatni kell a lomtalanítás menetén

Átalakítják a lomtalanítás menetét jövőre.

Erről Szita Károly, Kaposvár polgármestere beszélt szokásos rádióinterjújában. A város vezetője hangsúlyozta: továbbra is igény van a lomtalanításra, de a mostani rendszeren változtatni kell. A házak elé rendben kirakott lim-lomot ugyanis széthordják a guberálók, ilyenkor pedig „káosz” van a városban – tette hozzá.

Szita Károly kiemelte: a szakemberek már dolgoznak a megoldáson. Ilyen lehet a szakaszos lomtalanítás, de az is elképzelhető, hogy konténereket helyeznek ki az utcákra. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a hulladékot továbbra is ingyen vihetik be a kaposváriak a hulladékudvarba egész évben.