Van, aki diákhitelre, más tűzifára utalja a megkeresett eurót

Rekordmennyiségű pénzt utaltak haza egy év alatt a külföldön dolgozó magyarok. Sokan hiteltörlesztésre, vagy éppen a családtagok megsegítésére küldik az összegeket.

Szinte nincs is ember már, aki ne tudna ismerősei körében legalább egy olyat mondani, aki – élve az uniós tagság lehetőségével – valahol Európában dolgozik. Sokan azért is vállaltak munkát Németországban, Angliában vagy éppen Hollandiában, hogy itthoni tartozásaikat vagy szűkös anyagi helyzetüket javítsák.

Dóra Németországban él, ott ment férjhez és alapított családot, ám nem feledkezik meg az itthon maradt rokonairól és szüleiről sem. – Eddig nem volt arra szükség, hogy hazautaljunk – mondta a fiatal anyuka. – Hála Istennek az otthoniak nem szorultak rá a segítségünkre, de ha úgy hozná az élet, nem jelentene gondot, hogy anyagilag támogassuk a családomat.

A kaposvári származású fiatal nő hozzátette: sokan azt hiszik Magyarországon, hogy aki külföldön él és dolgozik, luxusban él és bármit megengedhet magának. Ám ennek sok szempontból az ellenkezője igaz: sok babaholmi Németországban például nagyon drága, ezért otthonról küldik a nagyszülők. Szó nélkül segítenek, ha arról van szó. Sőt általában örülnek is, ha tehetnek értünk valamit.

Dóra elmondta azt is, habár családjának nincs anyagi támogatásra szüksége, sosem érkezik haza üres kézzel. Legyen szó Magyarországon nem kapható édességről, borról, vagy drágább műszaki cikkről.

Ottília hosszú évek óta él egy tiroli kisvárosban Ausztriában, ahol párjával nevelik kisfiukat. Ők rendszeresen küldenek Somogyba pénzt. – Olyan dolgokban támogatjuk a családot, ami nem várt kiadás – mondta a családanya.

– Például, ha szólnak, hogy elromlott a mosógép, hűtő vagy meg kell javíttatni a kocsit, akkor persze saját erőnkhöz mérten segítünk. De volt már arra is példa, hogy a téli tüzelőre valót kellett kiegészíteni. – Pedig az édesanyám magyar viszonylatban nem is keres rosszul – tette hozzá a somogyi származású asszony. – De rengeteg a kiadása, sőt ha egy-egy kölcsön fizetés is esedékes, szinte lehetetlen kijönni a havi fizetésből otthon.

Többet küldenek

Az Eurostat adatai szerint egy év alatt 270 milliárd forintnyi eurót utaltak haza a tartósan külföldön élő magyarok. Ez az összeg 2012 óta folyamatosan növekszik, ahogy az egy ember által utalt összeg is.

Szakemberek szerint a hazautalások jelentősége azon túl, hogy a külföldön élő magyarok számára lehet következtetni belőle, a magyar gazdaság szempontjából is jelentős. Mivel az utalások összege megnőtt, nem biztos, hogy csak a béremelések növelik az itthoni fogyasztást.

Nem kell segíteni

Bíborka és férje Angliába költöztek, nem panaszkodnak a fizetésre. Az itthoniakat szerencsére nem kell segíteniük pénzzel, viszont saját adósságaikat rendezik. – Férjem a diákhitelét törleszti, emiatt folyton kell utalnunk haza pénzt – mondta Bíborka. – S van magyar megtakarításunk is, ám szerintem az más kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme havi fix összeget utalni arra a számlára. Vásárlásainkat igyekszünk Angliában intézni, hiszen az utalásnak külföldön is költsége van.

