Van, aki most jelentkezik az elsőre, de a harmadik oltást is kérik a rendelőkben

Megyeszerte zajlanak a koronavírus elleni oltások, augusztus óta igényelhető a harmadik vakcina. Egyelőre főként az idősebb korosztály oltatja magát, ám viszonylag sokan kérik még az elsőt is.

Vida Róbert háziorvos toponári körzetében átlagosan hetente hatan veszik fel az ismétlő vakcinát. – Idősebbek és fiatalok egyaránt jelentkeznek – mondta. – Harmadik vakcinaként általában Pfizert adunk. Érkeznek azonban olyan páciensek is, akik az első oltást veszik fel most – tette hozzá a háziorvos. Kiemelte: betegeinek mindenképpen javasolja, hogy legalább négy hónappal a második oltás után vegyék fel a harmadikat.

– A héten 24 pácienst oltottam Pfizer-vakcinával – mondta el Veress Zsolt balatonfenyvesi háziorvos. Hozzátette: az emlékeztető oltást elsősorban az időseknek ajánlja, a tapasztalataik szerint az 59 év feletti korosztály él ezzel a lehetőséggel. – Aki korábban Pfizert kapott, most is azt kér – tette hozzá. – Nehéz rábeszélni a betegeket, hogy a védekezés szempontjából az a legjobb, ha mRNS-­vakcinára (Pfizer, Moderna) vektorral (Astra Zeneca, Sputnyik) oltunk rá – jegyezte meg a háziorvos. Hozzátette: tapasztalják, hogy egyre több a megfázásos, allergiás reakciókkal érkező páciens, akinek a tünetei hasonlítanak a delta variánséra. A napokban két tesztet csinált betegeinek, és mindkettő negatív lett.

– A lakók fele megkapta a nyáron a harmadik oltását, a többieknek október 13-án jár le a négy hónap a második vakcina után, ők akkor fogják megkapni – mondta el Lelovicsné Tóth Éva, a Liget Otthon szakmai vezetője. – A dolgozóik többsége is kérte a harmadik vakcinát, ők és a lakók is korábban Pfizer-vakcinát kaptak. – Több kónikus beteg lakónk is van, ezért is fontos, hogy minél többen beoltassák magukat – mondta el Lelovicsné Tóth Éva.

Megyeszerte megkapták a 12 évnél idősebb gyerekek is a kijelölt iskolákban az első oltásukat szeptember másodikán és harmadikán. A következő adagot pedig három hét elteltével kapják.

Búcsúzott a nyár, megérkeztek a vírusok az óvodákba

Megnőtt a megfázásos megbetegedések száma a somogyi óvodákban. A héten volt olyan intézmény, ahol a húsz gyerekből mindössze négyen voltak a csoportban.

Gyánó Barna kaposvári gyermekorvos elmondta: tapasztalják, hogy az oktatási intézmények újranyitásával megnőtt a náthás, köhögéses, torokfájásos tünetekkel hozzá forduló gyerekek száma. – Először az óvodások jönnek, azután októbertől majd az iskolások – tette hozzá a gyermekorvos. – Egyértelmű esetekben, mint például a gennyes mandulagyulladás, antibiotikumot adunk, de ez a betegek mindössze tíz százalékát érinti. Megjegyezte, azt, hogy milyen kórokozó okozza a megbetegedést, csak a leoltás után lehetséges teljesen pontosan meghatározni. A járványügyi hatóság rendelheti el egy intézményben a gyerekek leoltását, amelynek eredményeit figyelembe véve akár be is zárhatják az intézményt.