Van, akinél a maszk is karantén

A súlyos autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő felnőttek és gyermekek kapjanak felmentést a maszkviselési előírások alól, ezt kérte a kormánytól az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ).

Most minden eddiginél nehezebb helyzetbe kerülhetnek a fogyatékossággal élők hozzátartozói, írta az ÉFOÉSZ. Büntetés kockázata nélkül ugyanis nemcsak a tömegközlekedést nem tudják használni, hanem boltba, gyógyszertárba sem juthatnak el. Vannak olyan érintett gyermekek, akik a különféle szokatlan ruhadarabokat nem tűrik el magukon, s a fizikai ingereket is rendkívül nehezen viselik, főként autistákról vagy más súlyos állapotú fogyatékossággal élőkről van szó – magyarázta Benczéné Csorba Margit, az ÉFOÉSZ Somogy megyei elnöke, aki a kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ vezetője is egyben.

Szerinte ezt a problémát a szülők sem tudják megoldani, mert ilyenkor a gyermek agresszívvé válhat, sőt rohamot is kaphat, még a maszkot is letépheti magáról. – Azonban ezekkel a gyermekekkel is ki kell lépniük az utcára a szülőknek, ha iskolába, vagy mondjuk orvoshoz viszik őket, és ilyenkor a közterületeket nyilvánvalóan nem tudják kikerülni. Egyetértek azzal, hogy az ilyen problémákkal küzdő gyermekeket más elbírálásban részesítsük, mert jelen esetben nem megoldás, ha megbüntetik a szülőket – mondta Benczéné Csorba Margit. – Azt például el tudnám képzelni, hogy a szülőnél legyen igazolás, akár intézményi vagy orvosi, és ezt a szülő szükség esetén fel tudja mutatni.

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központba járó gyermekek a saját bőrükön érzik a járványügyi változásokat, felelte érdeklődésünkre az intézményvezető. Könnyen érthető kommunikációt használva elmagyarázzák nekik a vírusveszélyt, néhány gyermeket rajzokkal tudnak tájékoztatni. Az értelmi sérült gyermekek is tudják, hogy kezet kell mosni, mire kell vigyázni. A családokat is felkészítik a vírushelyzetre a gyógypedagógusok. Az iskolából mindössze két gyermek esetében kérte a szülő, hogy a súlyos betegségre való tekintettel oldják meg az otthoni tanulást. Az intézménybe még nem került be a Covid–19 vírus, és minden óvintézkedést megtesznek, hogy ez így is maradjon. Az előírtnál fokozottabb szigorítást rendeltek el a Bárcziban, az utazó gyógypedagógusok arcpajzsot, eldobható köpenyt is kaptak a száj­maszkok mellé, és az iskolában folyamatos a fertőtlenítés.

Eleget tett a kormány a kérésnek

Cikkünk nyomán tettünk fel egy kérdést, amelyre választ is kaptunk az Operatív Törzs szokásos napi sajtótájékoztatóján csütörtökön. A gyógypedagógusok szerint nehezen viselik a maszkot az autista gyerekek, nem ritkán letépik azt magukról. Megbüntetik-e ezért a szülőket? Kaphatnak-e ők mentességet a maszkviselési kötelezettség alól?

Kiss Róbert, az Operatív Törzs rendőr alezredes munkatársa arról adott tájékoztatást, hogy a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendelet szerint az autista személyek mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól. A rendelet pénteken lép hatályba, és a szövege szerint az autizmus spektrumzavarral élők a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal, vagy orvosi igazolással igazolhatják állapotukat.