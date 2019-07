Van az a meleg, amitől még a tej is drágul

Augusztustól drágul a tej, ezzel a tartós tejek ára visszatérhet az áfacsökkentés előtti, vagyis a tavaly év végi szintre. Emiatt a tejtermékek ára is nőhet az ősztől. Az ok a termelők növekvő költsége, és az, hogy a nagy nyári melegben a hőstressz miatt kevesebb tejet adnak a tehenek.

Hat méter átmérőjű lapátok forognak a kazsoki istállóban, több irányból küldik a hűs légáramlatokat. Az óriási ventilátorok mellett locsolják is a marhákat. A cég két évvel ezelőtti beruházásának a fő célja a hőstressz elleni védekezés volt. Ez már meghozta az eredményét, mert a hőstresszből adódó termeléskiesés az idén öt százalékon belül maradt. A kazsoki és homokszentgyörgyi telephelyükön összesen 2600 tehenet tartanak.

Ha hőstressz éri a teheneket, kevesebb tejet adnak. Viszont a nyári időszakban nő a fogyasztás, több joghurt, jégkrém fogy, s ez hiányállapotot generál, amelynek árfelhajtó hatása van. De más magyarázata is van a közelgő áremelkedésnek.

– Tendencia, hogy az áremelkedés nyáron jelentkezik a tejágazatban – mondta Bakos Gábor, a Bos-Frucht Agrárszövetkezet állattenyésztési igazgatója. – A termelők az árnövekedést támogatják, mert a piaci pozícióikat erősíti, a jövedelmezőségüket segíti.

Az elmúlt 2-2,5 évben stabil tejpiaci helyzet volt, 95-105 forint között mozgott a tej kilónkénti felvásárlási ára, és ez kiszámíthatóságot adott a termelőknek. Azonban a költségeik emelkedtek, és ez leginkább a dolgozók bérnövekedésében mutatható ki. Nagy a verseny a szabad munkaerőért, ezért az állattenyésztés sem maradhat el más ágazatoktól. A bér után a takarmány és a gyógyszer még jelent költséget, és a versenyben maradáshoz a fejlesztéseket is finanszírozni kell.

Bakos Gábor hozzátette: már látják a takarmány árának idei alakulását az első aratási eredmények alapján, és azt tapasztalták, hogy nem mindenhol jött be az elvárt mennyiség. Emiatt nőhet a takarmány ára.

Az Agrária Zrt. szentgáloskéri telepén 360 tehenet ventilátorokkal és párásító berendezéssel hűtik. Akármennyire kondicionált is a modern istálló, a tartós forróságot nehezen tűrik az állatok. A kánikulában az eddig megszokott napi 9500 liter helyett csak 8200-8500 liter tejet adnak. Pásztohy András, az Agrária elnöke a költségek növekedése között felsorolta, hogy a világpiacon a szója és a fehérjehordozók ára is drágult, amelyek a magasabb tejhozam eléréshez fontosak. A tej felvásárlási ára náluk most 100 forint körül mozog, ez az áremelés után előreláthatóan 105-110 forintra növekedhet.

Kétszámjegyű csökkenést okozhat a hőstressz

Nőhet a nyerstej és a feldolgozott tejtermékek ára a nyerstej csökkenő mennyisége, valamint az előállítási költségek, az infáció és a munkabérek emelkedése miatt, közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a napokban. Szerintük a nyári hőstressz hatására a nyerstej mennyiségének csökkenése százalékban kifejezve akár kétszámjegyű is lehet az országban a tavaszhoz képest.

A terméktanács ágazati összefogást szorgalmaz, hogy a kedvező külpiaci árak ellenére a magyar nyerstej belföldön maradjon. Kitértek arra, hogy az ágazatban hiányzik a szakképzett munkaerő, emellett a termelők és feldolgozók a hatékonyságukat, termelékenységüket, illetve az automatizálást a jelenleginél gyorsabb ütemben szeretnék növelni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarországon a tejtermelés tavaly 1,9 millió tonna volt, kissé csökkent tavalyhoz képest. Ebből 1,5 millió tonnát vásároltak fel hazánkban, egy százalékkal többet az előző évinél.

A magyar tejtermelés értéke tavaly az előző évhez képest egy százalékkal, 185,5 milliárd forintra nőtt, a tejfeldolgozás pedig a tavalyi közel 300 milliárdos termelési értékével az élelmiszeripari termelés 11 százalékát adta.