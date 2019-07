Van bőven cefre, de az adó drágította a pálinkát

Megkezdődött a pálinkafőzés szezonja. Továbbra is a barackpálinka a legkeresettebb, az előrejelzések szerint a bőséges termés miatt ebből készítik a legtöbb párlatot. A növekvő adók miatt átlagosan 10-20 százalékos áremelkedést tapasztalhatnak a vásárlók.

Halmokban állnak a cefrék a táskai pálinkafőzdében. Sokáig azonban nem érlelődnek, hamar a berendezésbe kerülnek.

– Július közepén megkezdtük a főzést az eperrel, málnával, szederrel és a cseresznyével – mondta el Gadányi Albert, a Medicina Hungariqum Kft. párlatmestere. Hozzátette: azt tapasztalják, hogy meggyből, cseresznyéből nagyon változó volt a gyümölcs mennyisége a megye területén, de barackból kiemelkedő mennyiséget fognak idén főzni.

– Augusztus második hetétől már napi szinten fog szinte megállás nélkül dolgozni a főzde, átlagban 80–100 liter pálinka készül. Hozzánk nem kell hozni fát, a tavalyi 1700 forint per liter áron főzünk – tette hozzá Gadányi Albert. Megjegyezte: ahhoz, hogy jó legyen a pálinka olyan gyümölcsből kell állnia a cefrének, amelyet fáról szedtek, tiszta, meg van mosva és rothadásmentes.

– Az első kajszit most tettem fel – mutatta Király János rácegresi főzdéjében a szolgálatba állt berendezését. Hozzátette: a környékén rosszul kötött a meggy, a cseresznye megrepedt és rothadásnak indult a sok májusi eső miatt.

– Azok az emberek, akik rendszeresen visszajárnak hozzám, ötezer liternyi cefrét jeleztek, hogy hoznak magukkal, főként barackból volt kiemelkedő termés, de a szilva is ígéretesnek tűnik – tette hozzá Király János. Elmondta: minden cefrét kimagoz, törekszik a jó minőségű pálinka előállítására, amelyet a tavalyi áron 1500–1600 forintért főz.

– A gyümölcsök jobbak minőségben és mennyiségben is, mint a tavalyiak – mondta el Pach Gábor, a Fenegyerek Pálinka tulajdonosa. Hozzátette: továbbra is a kajszibarackból készült pálinka a legnépszerűbb, a megyében pedig biztosított a gyümölcs alapanyag. Pach Gábor megjegyezte: általánosan 20 százalékkal emelkedett január 1–jétől a népegészségügyi termékadó, ami a pálinkát is érintette.

– Idén egy félliteres, 40 fokos pálinka előállítási költsége nettó 425 forinttal nőtt. A plusz költséget kénytelenek a kereskedők is beépíteni az árba, így átlagosan 10-20 százalékkal többet kell fizetni a pálinkáért – mondta el a Fenegyerek Pálinka tulajdonosa.

– Meggyel, fekete ribizlivel végeztünk, lassan nekiállunk a kajszinak is – mondta el Beliczay Zsolt, a Zimek Pálinka Manufaktúra ügyvezetője. Hozzátette: az alapanyag beszerzéssel nincs gond, bőséges és nem emelkedett az ára, viszont a növekvő adóterhek nem tesznek jót az ágazatnak.

– A jövedéki adó és a népegészségügyi termékadó a végtermék 30–35 százalékát teszi ki, számszerűsítve 1100 forintot – jegyezte meg Beliczay Zsolt. Hozzátette: félő, hogy az árnövekedés miatt egyre több lesz a feketén főzött pálinka. Évente egyébként ötmillió liter pálinka készül Magyarországon. Az egy főre jutó éves pálinkafogyasztás hazánkban átlagosan 6,5 deciliter.