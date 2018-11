Van elég vakcina, lehet és kell is oltatni

Hamarosan támad az influenza, ezért nem árt felvértezni magunkat a veszélyes vírussal szemben. A gyermekkori influenzát sokáig alulbecsülték a szakemberek, pedig a felnőttek 10 százalékos megbetegedésével szemben a gyerekeknél 30 százalékos az arány. Különösen igaz ez az egy éven aluliakra.

Fintics Klára, házi gyermekorvos a krónikus betegségben szenvedők figyelmét külön felhívja az oltás fontosságára. – Kérték már többen az influenza elleni védőoltást – mondta a kaposvári orvos. – Évi 40-50 oltást adunk be általában. Az idén most kezdődik majd a kampány, már sokan jelezték, kérik az oltást.

Fintics Klára hozzátette: az oltóanyag régóta használt és biztonságos szer, amellyel még nem fordult elő semmilyen oltási szövődmény. Ezért is ajánlja bátran a szülőknek, hiszen azt a gyermeket, aki megkapta az influenza három törzsétől védi az oltás.

Az influenzát gyakran nehezen különbözteti meg a laikus egy egyszerű megfázástól. Hirtelen fellépő magas láz, köhögés, végtagokban és a hátban érezhető fájdalom, fejfájás és 2-3 hétig tartó kimerültség jellemzi.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A csecsemő- és gyermekkori influenzafertőzés is járhat komolyabb, súlyosabb komplikációkkal. A kicsikben az alsó légúti fertőzések mellett a leggyakoribb komplikáció a középfülgyulladás, átlagosan minden negyedik betegben. A középfülgyulladás hallási problémákat okozhat, ami a beszédképesség fejlődésének késleltetéséhez vezethet. Emellett Európában egyebek közt asztma is a szövődmények közt bukkan fel.

Rendelnek még, ha kell

Egy év alatti babáknál más típusú oltás szükséges, tette hozzá a gyermekorvos. – Ez a korosztály a legveszélyeztetettebb – mondta lapunknak a szakember. – Az első évben kétszer kell beadni a vakcinát, aztán már csak egyszer. De csak praxisonként két oltóanyagot kaptunk.

Megkerestük ezzel kapcsolatban a Somogy Megyei Kormányhivatalt is, hogy megtudjuk: miért ilyen kevés oltóanyagot kapnak a doktorok. Azt a választ kaptuk, hogy a vakcina rendelkezésre áll, és a kampány elején általában nagy az érdeklődés, majd a vakcinák egy része megmarad, emiatt átlagosan 25 százalékot selejteznek ki. Volt lehetőség arra korábban is, hogy plusz oltóanyag igényt adhatott le a hatóság, amennyiben erre az idén is lesz mód, rendelnek majd.

A szerkesztőségünknek megküldött válaszban az áll: fontos, hogy a praxisok valós igényeknek megfelelően rendeljenek oltóanyagot, és ha megmarad a vakcina mielőbb juttassák vissza, hogy más kolléga felhasználhassa.