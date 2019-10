Variációk az ősz slágerére

Tökéletes időjárás és sárgálló tökök dukáltak a hétvégén a Balatonhoz érkező turistáknak. Balatonlellén tökéletes napot, Rádpusztán pedig tök jó napot tartottak.

Tökös-mákos rétes, sütötökös rizottó és kemencés libacomb sütőtökpürével – ezeket a finomságokat is meg lehetett kóstolni a Rádpuszta Élménybirtok hagyományos őszi családi programján. A tök jó napot idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg. – A célunk a közösségépítés, hogy visszaadjunk a közösségnek – mondta Péter Alexandra, szervező. – Ez úgy indult nyolc éve, hogy volt itt egy csapatépítő program, amelyen tököt faragtak a résztvevők. És ők, mondták akkor, hogy „ez egy tök jó nap volt”.

Ezen felbuzdulva a szervezők aztán a következő évben is tökös programot hirdettek és azóta már hagyománnyá vált.

Kicsiknek és nagyoknak is készültek szórakozási lehetőséggel. A tökfaragást pedig gyakorlatilag közösen is végezhették a gyerekek szüleikkel és a mintáknak csak a fantázia szabhatott határt. A rendezvénysátor végében a Balatoni Halászati Zrt. munkatársai főztek halászlevet, az irmapusztai tavakból kifogott, jó minőségű balatoni halakból. A gyerekeket a tökfaragáson és az arcfestésen kívül nagyon érdekelték a különleges formájú tökök is. Kalmár Benedek növény nemesítő és tök-király jóvoltából olyan girbe-gurba gyümölcsök is a kiállításba kerültek, amilyet még garantáltan nem láttak a látogatók. – A kabakosok vagyis tökfélék rendje egy hatalmas világ – mondta Kalmár Benedek. – Vannak illatos tökök is például a muskotályos tökök, de színben is változatosak a hagyományos szürkén és sárgán kívül vannak zöld, fehér, de még rózsaszín tökök is.

De kolbásztök, golden hubbard, Fradi és turbán tök is volt a kiállításon, amely nyolcvan fajtát tartalmazott összesen. Kalmár Benedek ennél több fajtával foglalkozik, többek között gyűszűnyi nagyságút is nemesített már, amely a virágkötők nagy kedvence lett.

Családi nap csak ízletesen

A sárga gyümölcs körül forgott minden Balatonlellén is, ahol a szabadtéri színpad és környéke biztosította a helyszínt a családokat megmozgató programoknak. Persze a kulináris élvezetek voltak a középpontban és a lelleiek azt is bemutatták, milyen sokféle módon felhasználható a tök. A tökös ételek versenyére kilencen neveztek összesen tizenhárom tökös főétellel, levessel és desszerttel. Olyan kreációk is születtek mint a tökös rétes, vagy éppen a klasszikus krémleves újragondolva. Nem maradt el a tökfaragó verseny sem és a büfé menükínálatában is a tök dominált. Aki csak tehett kóstolta a finomságokat, s mindehhez lellei borok dukáltak.