Variációk egy témára

Nyomdába küldés előtt bekéreti az önkormányzati lapot az egyik budapesti kerület polgármestere, aki a független és szabad sajtó mellett állt ki. Az ügy ellentmondásos, de semmiképp nem számít egyedinek. Siófokon komoly gyakorlata van vagy legalábbis volt a cenzúrának miközben a polgármester és barátai tüntetést is szerveztek a sajtószabadságért.

A helyzet az egyik fél részéről, egészen pontosan a hatalom oldaláról most nyugvópontra került, hiszen a siófoki képviselő-testület alakuló ülésén, politikai döntés eredményeként, felmondták a helyi önkormányzati havi lap főszerkesztőjének szerződését. Lesz majd új főszerkesztő, akit nyilván körültekintően és pártatlanul választ ki a polgármester pályázat útján, szakmai szempontok alapján.

Minden bizonnyal függetlenebb, magasabb szakmai színvonalon készülő újságot vehetnek kezükbe a siófokiak, akiket a városvezetés – ha minden jól megy – karácsonyra már egy sokkal fazonírozottabb,

és kellően személyre szabott újsággal ajándékoz meg.

Márciusra, mire eljön a szabad sajtó ünnepe, Siófokon már nem kell tüntetni az eszméért, mert addigra hivatalosan is lesz új, pályázati úton, pártatlanul kiválasztott új szakmai vezető, akinek az írásaiban és szerkesztési elveiben akár vakon is lehet bízni. Újabb béklyótól szabadulhat így a cenzor, aki ha kellett kijavított, átdolgozott. Mert eddig, éveken át, ha nem is mondták ki elegen, így működött a nyomtatott, helyi sajtó éppen ott, ahol a cenzori körök a leghangosabban szomjazták a sajtó szabadságát. Hamarosan minden más lesz. Készül majd olcsóbb, szebb és ami fontos, a hatalomnak jobban tetsző újság.

Hogy szabadabb és függetlenebb lesz-e a helyi sajtó, az nem lesz téma többé, mint ahogy tüntetést sem kell már szervezni. Legfeljebb arról lesz érdemes értekezni, hogy a sajtószabadságot hányféleképpen lehet értelmezni.