Várja már a híveket a megújult simonfai templom

Pályázati úton igyekszik minél több fejlesztést megvalósítani a festői szépségű környezetben megbújó Simonfa. A napokban fejezték be a kétszáz éves templom felújítását, s a következő a tervek szerint az óvoda bővítése lesz.

A település ékessége lett a római katolikus templom, miután 30 millió forintnyi fejlesztést hajtottak végre a kétszáz éves épületen. Az önkormányzat az egyházzal közösen végezte el az Utolsó Vacsora-templom felújítását. – Majd húsz éve nem újították fel és az utóbbi időben a külső állapota indokolttá tette, hogy elvégezzük a szükséges munkálatokat – mondta Bodrog Gábor, polgármester. – A Vidékfejlesztési Programba pályáztunk és innen nyertünk el 25 millió forintot a felújításra.

Ebből készült el a simonfai templom teljes külső homlokzati felújítása, de a tetőt is lecserélték, ahogyan a csapadékelvezető csatornát is. Ráadásul egy akadálymentes parkoló is készült, nyolc hellyel, de a templom teljes környezete megújult a fejlesztésnek köszönhetően. Az épület nem csak szép, de energiatakarékos lett. – Napelemet szereltünk fel, amely a templom belső világítását, a padok fűtését látja el – hívta fel a figyelmet Bodrog Gábor. – Így teljesen kiváltja a villamos energiát.

A beruházást tavaly év végén kezdték el, s a simonfai búcsúra el is készült. Megtudtuk: a hívek igénye is volt, hogy megszépüljön a templom. De az utóbbi időben szépen megnőtt a misékre járók száma, ezért az önkormányzat felismerte a felújítás szükségességét.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Simonfán nem csak a templom környezete szép, de a település karbantartásáról folyamatosan gondoskodnak a közfoglalkoztatottak. – Idén 18 közfoglalkoztatottnak ad munkát az önkormányzat – mondta el Simonfa első embere. – Közülük hatan a mezőgazdasági programunkban vannak, amelyben 140 birkát tartunk. A többiek a falu csinosításán dolgoznak.

Jó adottságú pihenőhelyekből nincs hiány Simonfán, ilyen a 2000-ben megépített tó is. Ám a nagy esőzések miatt veszélyessé vált az északi gát. – Beadtunk egy vis-maior pályázatot a tó helyreállítására – magyarázta Bodrog Gábor. – Mivel az eső alámosta a gátat, félő, hogy az átszakad. Ennek rendbetételéhez 25 millió forintra lenne szükségünk, bízunk a pályázat kedvező elbírálásában.

Pályázásban nagyon aktív a zselici település önkormányzata, hiszen negyven gyermeket nevelő óvoda bővítésére is beadták terveiket. – A Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban pályázatunk tornaszoba építésre és az elavult vizesblokk felújítására – mondta el kérdésünkre Bodrog Gábor, simonfai polgármester. – Erre a célra 44 millió forintot nyertünk, de az építőanyag árak emelkedése miatt át kell gondolnunk a fejlesztést.

A bővítés mellett eltökélt a helyhatóság, hiszen tornaszobára pedig nem csak a hely miatt van szükség, de törvényi előírás is. Ráadásul négy településről járnak ide a lurkók nap, mint nap.

Simonfa ugyanis székhelyközpont, kilenc település tartozik a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Bodrog Gábor elmondta: évek óta kiváló a kapcsolat a simonfai, bőszénfai, sántosi, patcai, szennai, szilvásszentmártoni, zselickislaki, zselickisfaludi és zselicszentpáli önkormányzatok között.