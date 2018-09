Várják az iskola bővítését az andocsiak

Termelői piacot létesíthetnek a településen, ahol a kiskertekben és a háztájiban megtermelt felesleget árusíthatják a helyiek. Ugyanakkor nagy reményekkel várják a helyi iskola bővítését is Andocson.

Egy zacskó paprikával és paradicsommal sétált ki az élelmiszerboltból a robogójához Kovács János, aki nemrég költözött a településre a fővárosból. – Szívesen vásárolnék a helyi termelői piacon, ha ott olcsóbb – mondta a középkorú férfi. – Pesten ugyan több bolthoz szoktam, de nem bántam meg, hogy Somogyba költöztem. Kőbányán a felettem lévő lakásból rapzene szólt, az alattam lévőből a mulatós. Andocson szép a táj, jó a csönd, pecázni szoktam járni.

Az önkormányzat az elmúlt hetekben nyert pályázati pénzt egy helyi termékek értékesítésére szolgáló piac kialakítására. A beruházás költsége 13,8 millió forint, ehhez kaphatnak 10,5 millió forint támogatást, a többit az önkormányzat önerőből állja. A termelői piac a település központjában helyezkedik majd el a bolt és az önkormányzati étkezde között. A magánkertekben megtermelt felesleget értékesíthetik az ott a lakók. Várhatóan tojásból is lesz kínálat. Törőcsik Ferencné polgármester szerint már nem nevelnek annyi háziállatot a portákon, mint régen, de baromfit, és néhol sertést még tartanak saját szükségletre. Virágzó mezőgazdasági kultúra van Andocson, a faluszövetkezet búzát, kukoricát, napraforgót termel.

– Sok külföldi, főként németek és hollandok vásároltak ingatlant Andocson a Balaton és Igal közelsége miatt – mondta Törőcsik Ferencné. – Bár a legtöbben kevés időt töltenek Andocson, de van néhány család, amelyik letelepedett, és egész évben itt töltik a nyugdíjas éveiket. Remélhetően ők is ellátogatnak majd az új termelői piacra.

Törőcsik Ferencné hozzátette: hamarosan elkezdődik az iskola bővítése a településen, amelyet állami forrásból, 412 millió forintból valósít meg a tankerületi központ. Négy tanteremmel bővül majd az iskola, ahová Fiadról, Kisbárapátiból és Nágocsról is járnak a gyerekek alsó és felső tagozatba. Művészeti oktatás is van az iskolában, sokan néptáncot tanulnak, és fellépnek a helyi rendezvényeken. A zenei oktatás révén egy fúvós zenekar is összeállt, és a rendezvényeken megalapozza a jó hangulatot. A 1117 lakosú faluban megpróbálják a hagyományokat feleleveníteni. A helyiek készülnek a szüretre, és arra, hogy az ősszel vendégül lássák az ausztriai Tirolban lévő testvértelepülésük, Flaurling küldöttségét.

A tornacsarnok beváltotta a reményeket

Az iskolában tavaly adták át a tornacsarnokot, ilyen modern létesítmény az andocsiak tudomása szerint csak kettő van a megyében. Ezzel a helyiek régi álma valósult meg. Évekig a kolostorban lévő tornaszobában sportolhattak csak a gyerekek, de onnan az egyház kérésre ki kellett költözniük, azután a közösségi házban tudtak testnevelés órát tartani. A kormányzati beruházásból épült, több funkciós tornacsarnok minden igényt kielégít. Két fiú és két lányöltöző van benne, orvosi és testnevelői szoba. A csarnok fellendítette a sportéletet Andocson, hagyományteremtő céllal kupákat indítottak, amelyekre több, környező településről rendszeresen jönnek a gyerekek.