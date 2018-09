Várják az új kosárszezont olvasóink

Ezúttal arról kérdeztük olvasóinkat, hogy várják-e már a kosárlabda bajnokság kezdetét. Szép számmal voksoltak, úgy hogy legalább egy-egy kaposvári meccsre kilátogatnak majd.

Már javában zajlik a kaposvári kosarasok felkészülése, épül az új aréna, valamint nemrég egy pécsi tornán zártak második helyen. Szeptember végén már az új bajnoki évad is rajtol, méghozzá az újonc TF Budapest ellen. Arról kérdeztük olvasóinkat mennyire várják az idényt. Sokan válaszolták azt, hogy egy-egy találkozóra ellátogatnak szurkolni. Kevesebben, de szép számmal feleltek úgy is, hogy minden hazai meccsen ott lesznek. Olyan olvasóink is akadtak, akik rendszeresen idegenbe is elkísérik a Delfineket. Természetesen akadtak olyan szavazók is, akik nem követik annyira a kosárlabdát. Jövő év tavaszára elkészül az új aréna is a megyeszékhelyen, így még többen és kényelmesebben férnek majd el a lelátón, és persze a játékosok is korszerű körülmények között készülhetnek.