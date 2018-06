Varró Dániel: meglep, ha felkerül egy versem a Facebookra

Azonnal lelkes gyerekek és pedagógusok veszik körbe, amint feltűnik egy az olvasás népszerűsítésére szolgáló villámcsődületben Kaposváron: Varró Dániel vitathatatlanul a legnépszerűbb magyar költő a legfiatalabbak körében.

– Ezek a gyerekek az ön versein és meséin nőnek fel, nem gondolt arra, hogy később mekkora hitele lesz a személyének és szavának a szemükben? Vezetné ezt a korosztályt tovább, vagy a mindenkori gyerekeknek ír majd?

– Őszintén szólva nem szoktam ezen gondolkodni, mert abszolút nem érzem magam vátesznek, lángoszlopszerű költőnek, és távol áll tőlem a tuti mondás, és direkt üzeneteket sem szoktam a verseimben, meséimben megfogalmazni – felelte Varró Dániel. – Nekem, ha van célom, inkább az, hogy felmutassam, hogy a versek mennyire élő dolgok, és nem idejét múlt, kopottas, fennkölt a költészet, hanem az életünk része. A gyerekeknek is meg lehet mutatni ennek a szépségét és a humorát. A célom, hogy ne féljenek a versektől, mert gyakran az iskolában megutálja a diák a sok verselemzést, mert távoliak neki a régi szövegek. Ha van célom, akkor az, hogy élvezzék és kapjanak rá az irodalom ízére. Ha sikerül az érdeklődésüket és a kíváncsiságukat felkelteni, akkor olvassanak komolyabb és mélyebb műveket.

– A mai gyerekeknek más lesz a viszonyuk az irodalomhoz, más tartalmat találnak és mást keresnek majd?

– Biztos hogy minden változik, de nem gondolom, hogy az irodalom hanyatlana. Most is sokan olvasnak, de mást és más módon. Nem vagyok nagy internetező vagy Facebookozó, de mindig meglepve látom, ha felkerül egy vers akár tőlem, akár más szerzőtől és rengetegen megosztják, kommentelik. Érdekli az embereket, ezért nem gondolom, hogy pár évtized múlva senki sem fog olvasni, és halott lesz az irodalom, de biztos átalakul.

– Az átalakulásnak és a technikai fejlődésnek is krónikása ön, az egyik versében azt is elmeséli, hogyan lesz a postásból email. A beszélni tanuló saját kisfia első bővített mondata is a Youtube-ról hangzott el.

– A technika, a számítógépes kütyük természetes részei a mindennapjainknak, a gyerekek életének – fogalmazott Varró Dániel. – Bár én idősebb vagyok, mégis a mikró pittyegéséhez, a villamos csilingeléséhez meghittebb viszony fűz, mint a madárcsicsergéshez. Erre nem vagyok büszke, de városi emberként ezek vesznek körül minket. Természetes, hogy a versek témájává válnak. A régi költők ugyanúgy írtak ilyesmit, például Petőfi a vasútról, Kosztolányi a telefonról, Babits a moziról. Annak vagyok a híve, hogy természetes, közvetlen és olvasóbarát módon emeljük be a hétköznapjainkat a versbe. Azt látom, hogy a gyerekek vevők erre.

– Mégis fontos önnek a vidéki élet, hiszen Pilisszentivánra költözött a családjával.

– Budapesten nőttem fel, ezért még mindig vannak olyan dolgok, amelyek idegenek nekem vidéken, de nagyon szeretem a csendet és nyugalmat. Nekem fontos a remetelét, visszahúzódni az elefántcsonttoronyba, és nem benne lenni a forgatagban, hanem elvonulni. Ez áll hozzám közel alkatilag, és a gyermekeimnek is jót tesz a szép, vidéki környezet.

– Somogyhoz is meghitt szálak fűzik, ha jól tudom.

– Kaposváron nagyon kedves barátaink és ismerőseink élnek, most is tőlük jövünk. Van kötődésem a Csiky Gergely Színházhoz is, ahol már nagyon fiatal koromban fordítóként dolgoztam. Nagyon szeretjük ezt a várost és gyakran jövünk ide.

– Botrányt keltett az ön egyik gyermekverse, az indulatok a Jó játék a konnektor című költemény körül csaptak fel, sokan felelőtlenséggel vádolták. Meglepődött, hogy akarata ellenére egyfajta kultúrharcba került?

– Sok oldalról lehet nézni ezt az ügyet – mondta Varró Dániel. – Számomra meglepő és tanulság volt ez a történet. Ha van ars poeticám, akkor az, hogy ne zárjak ki senkit abból, amit írok, hanem minél barátságosabb módon, minél több olvasóhoz eljussak, ugyanis engem is bosszant olvasóként, ha valamit nem értek. Vallottam, hogy van „Vers mindenkinek” szemlélet, és ezt céloztam meg. Tényleg nagyon sokan felháborodtak ezen a versemen, mert félreértették, pedig elég egyszerű irónia van benne. Nem a költő üzeni a gyerekeknek, hogy nyúljanak bele a konnektorba, hanem egy kíváncsi kisbaba nézőpontjából íródott a vers, akit minden érdekel, különösen ami tilos. Hogy ez ennyire nem ment át, és nagyon sokan furán reagáltak rá, ebből nekem az jött le, hogy az nem reális cél, hogy mindenkinek lehet írni. Ehelyett az a lényeg, hogy megtaláljam a saját közönségem, akinek humoruk is van, és valamennyire hasonlóan nézik a világot, mint én. Az természetes dolog, hogy az emberek szeretnek háborogni. Az volt főként a baj, hogy ez a vers egy tankönyvbe került be, ezt tartották sokan helytelennek. Több kortárs költőnek, Lackfi Jánosnak, Tóth Krisztának megvolt a maga hasonló kis botránya. Úgy látszik, hogy sokaknak nem tetszenek egy mai versben a nem hagyományos versbe való témák. Ez még kicsapja a biztosítékot, de idővel talán majd elmúlik.