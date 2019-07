Vasárnapig tart a Rosé Fesztivál Zamárdiban

Elkezdődött Zamárdiban a Rosé fesztivál, ami a város saját szervezésű programja, és ami egészen vasárnapig várja az érdeklődőket.

Hetedik éve már, hogy Zamárdi a testvértelepüléssel, Villánnyal közösen egy kellemes nyári borozásra hívja a Balaton-parti közönséget, miközben koncertek és kulturális programok egész sora lelhető fel a kisvárosban.

Az is megszokott már, hogy cirkuszosok is ott vannak abban a menetben, ami évről-évre elmaradhatatlan eleme a fesztiválnak, így csütörtökön délután is ezzel a színes

felvonulással nyitották meg a rendezvényt.

Lovasfogatok, tevék és táncosok vonultak végig a zamárdi Szabadság térről egészen a partig, ahol Csepregi Éva is fellépett. Balla Zsuzsanna, a zamárdi Tourinfom vezetője elmondta, hogy idén a kilenc villányi mellett, már Egerből és Pécsről is érkeztek borászatok, akik mellett öt balatoni bortermelő kínálata is kóstolható.

A vasárnapig tartó Rosé Fesztivál Zamárdi egyik legkedveltebb nyári programja, ami a hét utolsó napjára a zenei fellépők mellett tűzzsonglőr bemutatót is tartogat, a zárókoncerten pedig az Ismerős Arcok lép majd fel.