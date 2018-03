A Vasútállomás új arculatával nyert díjat az építész-tervező

A felesége révén Kaposvárhoz kötődő Kéry Balázs építész- tervezőművész lett „Az év belsőépítésze”, aki az 1,6 milliárd forintért felújított, s tavaly átadott Vasútállomás rekonstrukciójával érdemelte ki e rangos elismerést.

A Magyar Építész Kamara Belsőépítészeti Tagozata immár tizenkilenc év óta ítélte oda a másfél millió forinttal járó kitüntetést a különleges tervezői értéket megjelenítő belsőépítészeknek. Az idei díjazott érzelmileg is kötődik a somogyi megyeszékhelyhez, hiszen feleségét, Czóbel Anetta textiltervező iparművészt köszönheti a városnak. Ezért is tartotta fontosnak megemlíteni a díjátadón: mivel házassága révén tiszteletbeli kaposvári lett, így egy kicsit haza tervezett. A budapesti Kroki Stúdió alkotója elárulta azt is: minden évben a kaposvári vasútállomásról indultak- indulnak Badacsonyba bort kóstolni, s egy-egy ilyen emelkedett hangulatú bortúráról hazaérkezve az állomás régi állapota is szépnek tűnt, ám most, hogy szebb arcát mutatja, ráadásul tervei szerint újulhatott meg, a vonatról még büszkébben lép le a peronra.

Az 1900-ban Pfaff Ferenc által tervezett vasútállomásról azt mondta: a munka megkezdésekor meglehetősen rossz állapotban volt az egykor valóban impozáns épület, melynek belső arculatát az 1942-es „modernizálási szándék” teljesen megváltoztatta, s így eredeti szépségéből már semmi nem látszott. A tető több helyen beszakadt, a pincékben pedig térdig ért a talajvíz. Számos, használaton kívüli, helyiség került lakat alá, ugyanakkor az épület nem tudta maradéktalanul kielégíteni az utazóközönség és a vasúti személyzet igényeit sem.

Kéry Balázstól megtudtuk: Hosszú, a korabeli sajtóban megjelenő írásokra is kiterjedő kutatómunka előzte meg a tervezést. Így sikerült a régi, századfordulós értékeket rekonstruálni, s ezek tiszteletben tartásával, mai módon „újrafogalmazni” a belsőépítészeti megoldásokat. Az alkotó abban bízik, hogy a tervezői, megbízói és üzemeltetői csapatmunka eredményeként megvalósult rekonstrukció remélhetőleg sokáig fennmarad eredeti és az összes résztvevő által gazdagított értékeivel együtt.

„Az év belsőépítésze” lapunknak elárulta: amikor hozzáfogott e munkához, s erről a környezete tudomást szerzett, szinte tűzbe jött Kaposvár. Helyi ügyvéd-ismerős, fogorvos, barát egyaránt elkezdett búvárkodni a könyvtárban, hogy minél több információt gyűjtsenek a fellelhető könyvekből, dokumentumokból, a korabeli sajtóból, és ennek nagy hasznát vette a tervezőmunkában. Úgy summázott: meglátása szerint a megyeszékhelyen létezik egy összetartó közösség, amelynek tagjait érdeklik a jelen történései, és azt is fontosnak tartják, hogy segítsenek.

Gyümölcsöző volt a kapcsolat a közreműködőkkel; köztük a Kuna Ferenc vezette MÁV Zrt. Műszaki Tervezés Főosztályával. Kéry Balázs kiemelte Hajdú Virág művészettörténészt, aki kutatásaival megalapozta a munkát, s a generáltervezői feladatokat ellátó Gregó Tibor irodavezető és Ábrahám Péter tevékenységét is, valamint a két felelős építész tervezőt: Markó Andrást és Németh Tamást is, akik által betekinthetett az építészeti részletek kialakításába, cserében pedig ők is részt vettek a belsőépítészeti döntésekben.

S hogy jelenleg min dolgozik „Az év belsőépítésze”? Kéry Balázs elmondta: többek között a Párisi udvar, a Budai Vigadó és több szálloda belsőépítészeti terveit készíti Göde Andrással, valamint a Kroki Stúdió munkatársaival közösen.