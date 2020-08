Vasúton utaztatják a lopott álombringát

Sokkal több kerékpárlopást regisztráltak Somogyban már ebben az évben eddig, mint 2019-ben összesen. Az egyébként is népszerű biciklizés még sokkal több embert sarkallt vásárlásra, ugyanakkor sajnos elmondható: biciklilopásra is.

Régen látott mértékben növekedett a kerékpárok és biciklizés népszerűsége Somogyban a koronavírus-járvány kirobbanása és az azzal kapcsolatos intézkedések miatt. Ugyanakkor a kerékpáreladások számának hirtelen növekedése, szinte törvényszerűen emelte meg a lopások számát is. A biciklitulajdonos hanyagságát, vagy éppen egy vágóeszközt felhasználva pillanatok alatt tűnik el az olcsó, nagyszülőktől ránk maradt örökség ugyanúgy, mint a milliós karbonvázas vagy pedelec (elektromos) kerékpár.

– A tavalyi évhez képest érezhetően megemelkedett a kerékpárlopások száma Somogy megyében – mondta el kérdésünkre Batta Zsolt Iván, a Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság sajtóreferense. – Több mint 40 esetben indult már az idén büntetőeljárás. A bűncselekmények közel fele a nyári időszakhoz és a Balaton-parti településekhez köthető.

Információink szerint bűnözői csoportok felelnek a Balatonon eltűnt kerékpárok többségéért, illetve az sem ritka, hogy a lopott járműveket kerékpárszállításra alkalmas vonattal utaztatják az ország másik felébe.

– Tapasztalatom szerint a kerékpárlopások többsége nem ötletszerűen történik – mondta Szabó György balatonlellei kerékpárüzlet-tulajdonos. – Ebben az évben már március közepétől lopták a kerékpárokat, azóta jönnek a kétségbeesett tulajdonosok az üzletbe, hogy szóljunk, ha esetleg valaki behozná. De a legtöbb esetben a Balatonon lopott kerékpárokat autóba vagy más szállítóeszközbe rakják, és az ország másik felén „depóztatják” majd értékesítik. – Nagyon megnőtt a kereslet a kétkerekűekre ebben az évben – folytatta Szabó György. – Olyannyira, hogy már igazából nincs is kerékpár, amit el ne tudnánk adni. Csepel kerékpárokból például nyolc típust rendeltünk, kettőt kaptunk. Mindenkinek tudunk adni kerékpárt még most is, de nagyobb kompromisszumkészségre van szükség a választásnál. A vírusjárvány miatt, az eddig külföldön nyaralók is inkább a Balatonra jönnek nyaralni, ők inkább kölcsönöznek. De itt is figyelni kell, mert minden kerékpárunkra előjegyzés van, kiadtuk az összeset. És hiába akarunk bővíteni, ha még mi sem tudunk új biciklit vásárolni. Mert a legtöbb gyár egyszerűen nem tudja tartani az iramot.

A kerékpárüzlet tulajdonosa szerint a kétkerekűek tulajdonosai is sokat tehetnek kedvenc sport- vagy szabad­idős eszközük védelmében. Tőle is lopták már el biciklijét, de hozzá másfél év múlva az új tulajdonos visszavitte szervizeltetni a járművet. Szabó György szerint nem lesz mindenki ilyen szerencsés, mint ő. Két hónapja Bélatelepen tűnt el egy másfél milliós elektromos kerékpár, és kevés esélyt lát rá, hogy valaha megtalálják.

– Szinte nincs olyan drága kerékpárzár, mint amennyibe egy új bicikli kerülne az ellopott helyett – magyarázza Wei­ger Péter, aki szakértő eladóként dolgozik egy kaposvári kerékpárüzletben. – Aranyszabály, hogy az új kerékpár árának tíz százalékáért érdemes zárat vásárolni. A vékony, esetleg számzáras típusok legtöbbször csak díszek, érdemes a kiválasztásánál a szakemberre hallgatni. A jó kerékpárzár nehéz, „van benne anyag”, de olyat is tudunk adni, amit erővágóval sem lehet elvágni. De ehhez is tudni kell, hogy hogyan, mihez kössük ki a kerékpárunkat.

A regisztrált biciklit könnyebb visszaadni

A Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság ebben az évben is meghirdette BikeSafe elnevezésű programját, ahol térítésmentesen regisztrálják a kerékpárokat. Az így bejegyzett bicikliket megtalálásuk után könnyebben, gyorsabban juttatják vissza eredeti tulajdonosuknak. De a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordítanak a balatoni üdülőhelyek biztonságára is. Azért, hogy a mi kerékpárunk ne legyen a tolvajok prédája, több tanáccsal is ellátnak bűnmegelőzési kitelepedéseik alkalmával.