Védettségi igazolvánnyal a kézben már nem mindenki akar második oltást

Faluhelyen is jól halad az oltás, egyre többen kérik a koronavírus-elleni vakcinát. A gigei háziorvos jelenleg Pfizer-vakcinával olt, ottjártunkkor tizenketten kapták meg.

– Melyik tetoválásába szúrjam a tűt? – kérdezte viccelődve a háziorvos az egyik gigei fiatalt csütörtökön. Ottjártunkkor néhányan a váróteremben ültek, mások az udvaron várták, hogy a háziorvos szólítsa őket. Egyikük – Fodor János – azt mondta: annak ellenére is fontosnak érezte a regisztrációt, hogy őt és családját is elkerülte a járvány. Biztonsági őrként dolgozik, ezért munkája miatt szüksége van a védettségre. Tamás Norbert is emiatt kérte az oltást, s családja biztonsága érdekében. Elmondta: eddig elkerülte a vírus és azt szeretné, ha ez így is maradna.

A gigeiek csütörtökön az első dózist kapták. Dús István háziorvos elmondta: korábban is oltottak már Pfizer-vakcinával, de ekkora mennyiséget még nem kaptak. – Öt ampullát tudunk felhasználni – mondta. – Ennyivel harminc embert lehet beoltani. Az előző héten is hasonló mennyiséget kaptunk, korábban viszont csak egy-egy ampullát. A legtöbbször a kínai vakcinával oltottunk a rendelőkben, az oltópontokon pedig a Szputnyikot kapták – tette hozzá a háziorvos.

– Visszatérő gond, hogy vannak, akik nem mernek eljönni oltásra – folytatta Dús István. – Néha megjelennek olyan ellentétes hírek a vakcinákkal kapcsolatban, ami miatt a megbeszélt időpontban nem jelennek meg, mert félnek. Van, aki kitalál valamilyen akut betegséget, hogy ne kelljen felvennie az oltást, emiatt nagyon nehéz megszervezni a napokat – mondta a gigei háziorvos.

Előfordulnak olyan esetek is a megyében, amikor valaki megkapta az első oltást, majd kiküldték neki a védettségi igazolványát és nem kérte a második vakcinát. Dús István elmondta: körzetében nem tud ilyenről, viszont előfordult, hogy az első oltás után beteg lett valaki, ezért csak később lehetett beadni a második injekciót. A háziorvos hangsúlyozta: mindkét vakcinára szükség van ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő védettség, ezért arra kéri az embereket, hogy ne elégedjenek meg egy oltással.

Segítenek a regisztrációban

Bálint Ildikó, Gige polgármestere elmondta: odafigyelnek arra, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg a faluban, éppen ezért eddig senkit sem kellett kórházba vinni koronavírus-fertőzés miatt. A polgármester kiemelte: intézményeiket és a forgalmas helyeket, például a buszmegállókat rendszeresen fertőtlenítik, korábban pedig letesztelték az önkormányzat dolgozóit és a lakókat is. Bálint Ildikó hozzátette: jól halad az oltás a faluban, ez annak is köszönhető, hogy az önkormányzatnál segítenek a regisztrációban is.

Bárkinek jó

A Pfizer-vakcinát gyakorlatilag bárkinek be lehet adni, így az allergiások és a krónikus betegek is megkaphatják. Az injekció után láz és levertség fordulhat elő, más problémával nem találkozott még – mondta el lapunknak a gigei háziorvos.