Véd-e a maszk, és ha igen, akkor kit?

Több helyen is kérik az embereket, ha tehetik viseljenek szájmaszkot, esetleg kendőt.

Siófokon kötelezővé tette a polgármester, hogy a közterületeken mindenki hordjon védőfelszerelést. Fonyódon a lakosságnak biztosítanak varrott maszkot, szerdán Szita Károly is bejelentette, hogy Kaposvár is rendelt házi készítésű maszkokat. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy ez mennyire szükséges. Orvosi szájmaszkot már hetek óta nem lehet kapni a gyógyszertárakban. A legtöbben le is tettek ennek beszerzéséről, s inkább magukat láttak neki maszkok készítésének. Ahogyan „felbőgtek” a varrógépek a nappaliban, úgy indult be a divatolás is. Virágos, hímzett, pettyes mintájú védőeszközöket is látni az embereken.

De a szakemberek szerint nem minden esetben és feltétlenül szükséges ezek hordása. – Gyakran hamis biztonságérzetet adhat a maszk viselése – mondta Ajtay Zénó, belgyógyász szakorvos, a Praxis Dr. Zénó Magánklinika tulajdonosa. – Rutintevékenységeink során észre sem vesszük, hogy maszkot viselve is teszünk olyasmit, amellyel megfertőződhetünk: fogdossa az ember a fülét, a szemét, haját, arcát. Hozzátette: akinek jelenleg légúti tünetei vannak, annak kifejezetten javasolt a maszk viselése az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint.

A házi készítésű maszkok viselésének is csak akkor van értelmük, ha az anyaga sűrű szövésű. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy például autót egyedül vezetve felesleges a maszk viselése. – Ha boltba megyünk vagy olyan helyre, hogy tudjuk hosszabb ideig lehetünk mások közelében, mindenképpen érdemes felvenni – tette hozzá az orvos. – Arra viszont figyelni kell, hogy ne nyúljunk a maszkhoz, és a levételnél is hátulról fogjuk meg.

Ha pedig már lekerült a védőeszköz, mossunk kezet alaposan szappannal és meleg vízzel. Az eldobható maszkok esetében pedig azt is javasolják a szakemberek: azokat vágjuk ketté, és dupla nejlonzacskóba helyezve dobjuk a kukába. Így ugyanis más már nem veheti fel. Hiszen az átnedvesedett, használt maszk már nem véd a kórokozókkal szemben. Tulajdonképpen a tiszta sem, sokkal inkább arra jó, hogy másokat védjünk magunktól, s a maszk látványa távol tartsa azokat, akik nem tartják be másfél métert.

Nem szükséges az utcán hordani

A szájmaszk használatával kapcsolatban az Operatív Törzs is kapott megkeresést. Annak utcai viseléséről beszélt a csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos. – Az utcai maszk viselése saját választás – mondta a tisztifőorvos. – De, ha valaki beteg, maradjon otthon! Ez a legfőbb, amit tehet.

Müller Cecília hozzátette: ha valakinek mégis el kell mennie otthonról és beteg, feltétlenül viseljen maszkot. S aki nagyobb biztonságban érzi magát a maszk viselésével, azt helyesen tegye. Hiszen annak megérintése, vagy az alányúlás is fertőzésveszélyes lehet.

Siófokon kedden jelentették be, hogy kötelező lesz a szájmaszk április 2-tól az üzletekben, hivatalokban és szolgáltatóknál. Vagy a maszkot helyettesítő, a szájat, orrot eltakaró textilt viselve lehet csak belépni. Erre a célra 5 ezer darabot vásárolt az önkormányzat. Lengyel Róbert, független polgármester intézkedésének életszerűsége a tisztifőorvos válaszának fényében megkérdőjelezhető. Hiszen a szakember szerint egyértelmű, minden maszknál hatékonyabb, ha otthon maradnak az állampolgárok. Maszkot pedig annak kell viselnie, aki beteg.

A sajtótájékoztatón elhangzott: csütörtök délelőtt 585 regisztrált koronavírusos beteg volt az országban és 21-en vesztették életüket a vírus következtében.