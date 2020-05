Védőruhát vesz a fogorvos minden gyökérkezeléshez

Pajzs, szájmaszk, védőruha és kesztyű nélkül nem dolgozhatnak a fogorvosok. Számos óvintézkedést kellett bevezetniük a járványhelyzetben. Emiatt kevesebb beteget tudnak ellátni, valamint a védőeszközök és légtisztító berendezések megvétele jókora pluszköltséget is ró a rendelőkre.

Csak telefonos bejelentkezés alapján fogadhatnak betegeket a fogorvosok Kaposváron. Kísérő nélkül kell jönniük és ha egynél több páciens tartózkodik a váróban, kötelező a 1,5-2 méteres távolságot tartaniuk. A megkérdezett orvosok elmondták: minden betegtől azt kérik, hogy szájmaszkban és pontosan érkezzenek a megbeszélt időpontban. A két beteg között 15 perces szellőztetést kell végrehajtaniuk.

Gordán Tamás fogorvos egy svájci gyártmányú légtisztítót vásárolt, amely a vírusnál is kisebb részecskéket is eltávolítja a levegőből. A gép nagy teljesítményű, így 15 perc alatt kétszer is átszűri a rendelő levegőjét. Kiemelte: minden beteget úgy kell kezelniük, mintha fertőzött lenne. – A hétfő éjjeli legújabb eljárásrend szerint azoknál a betegeknél kell PCR-tesztet elvégezni, akiknél forgóeszközt használunk és aeroszol képződhet – mondta el Gordán Tamás. – Csak előzetes bejelentkezés alapján jöhetnek a betegek a rendelőbe, a kikérdezés után lázat mérünk, a mosdóba küldjük kezet fertőtleníteni, majd kap lábzsákot, egy köpenyt és még fejsapkát is – sorolta a belépés szabályait Gordán Tamás.

Hozzátette: kötelező a nagy teljesítményű elszívókat használni, s kofferdam (gumiizolálással) kell a fogat kezelni, s a személyzet maszkban, védőszemüvegben, pajzsban, védő overálban dolgozhat. – Ezeknek az eszközöknek a megvásárlása óriási költséget ró a fogorvosokra, csak a maszk pár száz forint helyett 5-6 ezer forint, a védőruha is 5-18 ezer forintba kerül – jegyezte meg Gordán Tamás. Hozzátette: meg kell szokniuk az új eljárásrendet a fogorvosoknak és pácienseknek egyaránt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedések a fogászati ellátást lassítani fogják.

Rengeteg türelemre és időre lesz szükség az átálláshoz

– Kérjük a betegek türelmét! Csak akkor forduljanak fogorvoshoz a járvány ideje alatt, ha az valóban indokolt. Nekünk fogorvosoknak is fel kell készülnünk az új eljárásrend alkalmazására – mondta el Herczeg Olga, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának országos alelnöke. A kaposvári fogszakorvos hozzátette: a PCR-tesztre bizonyos esetekben azért van szükség, ha egy beteg bekerül a rendelőbe és lappang benne a koronavírus, a fogcsiszolás, tömés révén a gépekkel a levegőbe juthat és 4-5 órán át fertőzhet. Megjegyezte: sürgősségi ellátást kapnak a páciensek a fogorvosnál akkor is, ha felmerül a gyanú, hogy koronavírussal fertőzöttek. Hozzátette: a költségek viselésénél ugyanaz a rend, mint ami a járvány előtt is volt. A közfinanszírozott ellátás ingyenes.