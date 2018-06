Vége a retro hangulatnak a földvári strandon

Átadták a megújult Nyugati strandot, amit 150 millió forintos pályázati támogatásból és a város által biztosított 20 millió forintból tettek komfortosabbá.

A Nyugati strand felújításával már két tetszetős strandja van a városnak. Holovits Huba polgármester az átadón elmondta, hogy régi adósságát törlesztette a város a strand korszerűsítésével, hiszen a fürdő a 60-as 70-es évek állapotát tükrözte. Mostantól azonban, akárcsak a Keleti strandon, úgy a Nyugatin is megvan minden komfort, amire a vendégeknek szükségük van. Megújult többek között a parkoló, térköveztek és parkosítottak, valamint a központi épület is megfelel már a kor követelményeinek. Ennek felújításánál arra figyelt a város, hogy egy része a nyári időszakon túl is használható legyen, hiszen az a cél és a terv, hogy őszi, téli és tavaszi programoknak is helyt ad majd a Nyugati strand.

Az átadóünnepségen Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a városok járnak jó úton, amelyek Balatonföldvárhoz hasonlóan tudatosan tervezik a jövőjüket. – A 2400 lelkes Balatonföldváron 2014 és 2018 között 3,3 milliárd forint feletti önerős beruházás és fejlesztési támogatás kapott zöld utat. Ebből csak a Településfejlesztési Operatív programból 1,2 milliárd forintot nyertek – mondta a képviselő, hozzátéve, hogy ennek első fontos állomása volt a most lezárt strandfejlesztés.