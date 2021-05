Véget ér az ingyen parkolás, keddtől újra üzemelnek az automaták

Jövő hét keddtől ismét fizetni kell a parkolásért, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

A koronavírus-járvány miatt először tavaly tavasszal tették ingyenessé a parkolást. Július elsejétől aztán újból fizetni kellett a kijelölt megállóhelyeken, majd novembertől, a járvány harmadik hulláma miatt ismét ingyenesen parkolhattunk. Ezt azért vezették be, hogy tömegközlekedés helyett inkább autóval járjanak az emberek a fertőzésveszély miatt.

Az ingyenes parkolás jelentős bevételkiesést okozott a településeknek. Kaposvár az első hullám idején három hónap alatt 100 milliótól esett el. Most több mint fél éve ingyenes, ami kétszázmillió forintnál is több mínuszt jelenthet a városnak. Mágó Armand, a kaposvári önkormányzat sajtóreferense lapunknak azt mondta: a jelenlegi bevételkiesést csak becsülni tudják, ugyanakkor a kaposváriak biztonsága az elsődleges. A bevételkiesésnél fontosabb szempont, hogy megállítsák a járvány terjedését.

Siófok is elesett a parkolási díjak egy részétől a járvány­ügyi intézkedés miatt. A balatoni önkormányzat tájékoztatása szerint a tervezett 120 milliós nettó bevétel helyett több mint 113 millió forintot szedtek be a parkolási díjakból tavaly. A Balaton-parti település vesztesége csak öt és fél százalék volt, ami annak is köszönhető, hogy tavaly nyáron feloldották az ingyenes parkolást, új megállóhelyeket alakítottak ki, és volt olyan terület, ahol díjat emeltek.

Balatonbogláron még ingyenes marad az idén

Balatonboglárnak már tavaly sem jött jókor az ingyenessé tett parkolás. A településen 2020-ban szerették volna bevezetni a fizetős megállást, de ezt felülírta a járvány. Mészáros Miklós polgármester lapunk kérdésére most elmondta: egyelőre idén nyáron is marad az ingyenes parkolás, jövőre viszont már szeretnék fizetőssé tenni. A következő hónapokban felmérik, hogy a szezonban mennyi autó fordul meg a településen, ősszel pedig megtervezik a fizetős helyeket. Mészáros Miklós hozzátette: azért vezetik be a fizetős parkolást, hogy a bevételből az ingyenesen használható strandok magas fenntartási költségeit finanszírozni tudják. A bogláriaknak azonban nem kell majd fizetniük a megállásért.