Végre lilulnak a kőröshegyi dombok

Ameddig a szem ellát, folyamatosan lilába öltözik a kőröshegyi levendulás. Mivel az idén később érkezett meg a nyár, a virágzása is csúszott. Az elmúlt hétvégén azonban már szedhető volt a levendula.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

– Ahogy tavasszal a tulipánt is visszafogta az időjárás, most a levendulával is hasonló a helyzet. Három–négy évvel ezelőtt már májusban nyílt, idén pedig a mostani volt az első hétvége, hogy igazán szedni lehetett – mesélte Szabó Lajos, a kőröshegyi levendulás megálmodója, miközben egy levendulával frissen telepített terület mellett haladtunk el.

– Ide a fehér színűből ültettünk – mutatta. – Az első években azonban nem engedjük, hogy virágozzon, hamar levágjuk, hogy inkább a bokrosodásra fordítson energiát a növény – árulta el a titkot, majd tovább sétáltunk, és egy toszkán képeslapokhoz illő kép tárult elénk.

– A turisztikai vonzerőt igyekszünk növelni azzal, hogy ilyen rendezettek a sorok. Húsz ember öt napon át gazolta legutóbb a több mint hét hektárnyi növényzetet tíz nappal ezelőtt. Ahhoz, hogy így nézzen ki minden, kézi munkát kell végeznünk, géppel nem is lehetne – mesélte a terület tulajdonosa, aki azt is elárulta, mikor érdemes leszedni a sokoldalú gyógynövényt.

– Sokan azt gondolják, elegendő, ha már lila, ám a pici bimbóknak mind ki kell nyílni. Úgy tartjuk, gazdaságos, ha a vendégek aratnak, a maradékot pedig mi felhasználjuk termékeinkhez. Ez körülbelül a fele az itt termesztett növénynek, amelyből több fajtát tartunk. Van közöttük korábban, és később virágzó is, így tovább tart a szezon –mesélte Szabó Lajos, miközben egy épülethez értünk, ahol ízelítőt kaptunk a levendulából készült gasztronómiából: szörpök, lekvárok, kekszek, olajok, és ajándéktárgyak sorakoztak.

– Az álmom az volt, hogy száz féle levendulás termékünk legyen. Közelében vagyunk – mondta Szabó Lajos, közben frissen készült levendulás limonádéért nyúlt a hűtőbe. – Folyamatos a fejlesztés. Hintákat szeretnénk telepíteni a sorok mellé, és itt egy egész évben üzemelő kávéház is helyet kap majd – mutatott a majdnem kész épületre. Szabó Lajos képes akár a kőműves munkát is saját kezűleg elkészíteni, mert azt mondja, akkor olyan lesz, mint amilyent elképzelt. Sokan messziről is szívesen választják kirándulásnak a területet.

A hétvégén is kosarakkal járkáló embereket leltünk a lilásban.

– Elsősorban a Balatonhoz jöttünk, de ha már itt vagyunk, nem szerettük volna kihagyni a levendulást sem – mondta Nagy Barbara, aki barátaival Gyuláról érkezett. Mindannyiuk kezében már egy-egy csokor lilult.

– Jók a tapasztalataink a vendégekkel. Aki virágos programot szervez a családnak,csakis jó ember lehet. Vannak kijelölt szedőhelyeink, és olyanok is, amelyeket alkalmasnak tartottunk fényképezkedésre. Eddig még mindenki betartotta a szabályokat, nem kellett senkivel konfrontálódni. A 7×15 ezer tő levendulával beültetett szedési területeket Levendulaőrök vigyázzák – tette hozzá a terület tulajdonosa.