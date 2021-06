Vegyes érzelmekkel kezdték meg a diákok a nyári vakációt

Közös osztályfagylaltozás, játszóterezés és bújócskázás az iskolaudvaron. Többnyire efféle programokkal telt az általános iskolások utolsó napja Kaposváron. A Kaposvári Tankerületben június 15-én 3664 diák kezdte meg a vakációt, akik közül 478 nyolcadikosként az általános iskolai tanulmányokat is befejezte.

Az utolsó napon már nem a tanulásé volt a főszerep, a gyerekek a nyarat tervezgették az iskolában.

– Különösen nehéz volt számomra a tanév, mert kétszer voltam karanténban. Egyszer azért, mert az anyukám volt beteg, aztán azért, mert én is három-négy tünettel voltam covidos – mesélte a Kisfaludy iskolába járó Tar Júlia, aki egy hónap karantén után még egy hetet ráhúzott. Majd újra otthonról kellett tanulnia, amikor központi intézkedéssel zárták be az oktatási intézményeket.

– Nehezen viseltem, mert nagyon nehéz volt úgy tanulni, hogy extrém hosszú ideig voltam otthon – emlékezett vissza Júlia. – A tanulmányi eredményemen nem látszik, mert sikerült mindent időben bepótolnom. A nyáron sokat megyek majd a Balatonra, angoltáborba, lovas táborba és egy ottalvósba is.

– Nehéz volt a tanév, igazából vártam, hogy vége legyen – mondta Péterfi Anna, a harmadikos kisdiák. – A szüleimmel Horvátországba utazunk, de hosszú időt töltök majd a nagymamánál is. Erdélyben leszek nála egy hónapot az unokatestvéreimmel. Útközben pedig meglátogatjuk a másik nagymamát is – árulta el nyárra vonatkozó terveit a kislány a tanév utolsó tízórai szünetében.

– Az én nyaralásom Pécsen telik majd, oda utazom a szüleimmel – csatlakozott a beszélgetéshez a szintén harmadikos Károly Keve. – Víziparkba megyünk, szeretem a vizet, egész tanévben úszni jártam iskola után. Nagyon elfáradtam, úgyhogy várom a nyarat.

Vannak azonban diákok, akik még szívesen ráhúztak volna a csonka tanévre. Ha nem is a tanulás miatt, inkább a közösségi élmények bírnák további maradásra a gyerekeket. – Szeretek iskolába járni – vállalta büszkén véleményét Péter Nóra. – Rossz volt, amikor nem jöhettünk suliba. Viszont többet tudtam a kiskutyámmal játszani, aki sajnos azóta nincs velünk, de a közösen töltött időre nagyon jó visszaemlékezni. Nyáron öt táborba megyek. Lovagolni járok, így három turnus lovas tábort vállalok be, és egy iskolai táborba is eljövök majd. Az egyik osztálytársam anyukája is szervezője egy somogyszobi, „ottalvós” tábornak, oda többen is megyünk az osztályból, már nagyon várjuk – tette hozzá Nóra.

Felügyelet: két hétig még nyitva lesznek az intézmények

A járványhelyzet miatt sok családban elfogyott a nyári szabadság, nincs könnyű helyzetben, akinek dolgoznia kell. A Kaposvári Tankerületben valamennyi iskolában biztosítanak felügyeletet június 16. és 29. között. Mivel az említett időszakban állami normatíva nem vehető igénybe, az önkormányzat saját költségen állja a diákok ebédjét a megőrzés ideje alatt. Ugyanebben az időszakban az iskolák több turnusban táborokat szerveznek a Csodaszarvas Program keretében. A Kisfaludyban öt táborba várják a gyerekeket a két hét alatt. Ezekre 148 diák jelentkezett. A tantárgyi korrepetálást is felajánló gyermekmegőrzési lehetőségre ebben az intézményben nem akadt jelentkező.