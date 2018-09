Vendégsereggel ünnepelt a Szennai Skanzen

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte a skanzen, a jeles évforduló alkalmából vasárnap színpompás műsorral fogadták a látogatókat: néptáncosok és zenészek alapozták meg a hangulatot.

Több százan látogattak el a rendezvényre, friss gyümölccsel és musttal kínálták a nézősereget, a gyerekek szalaggal felpántlikázott lovaskocsin utazhattak.

– Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien ünneplünk – mondta Csepinszky Mária, a skanzen első gondnoka. – Felemelő és egyben megnyugtató érzés, hogy a mostani szakemberek is éppolyan szeretettel és szellemben dolgoznak, mint mi annak idején. Jó látni az értékőrző munkát, s azt, hogy ezúttal is élettel telt meg a skanzen és környéke.

Öt porta, három pince és gazdasági épületek tárultak a látogatók elé: a szennai skanzen 1978 október elsején nyílt meg. Elsőként a rinyakovácsi portát rendezték be, utoljára – 1985-ben – a somogyszobit. Évtizedek óta közkedvelt Kaposvár környéki úti cél, s akárcsak az utóbbi időszakban, az idén is közel 17 ezer turistára számítanak, köztük számos külföldire. Időről időre német, angol, osztrák és holland utazók is érdeklődését is felkelti a skanzen, ahol emlékezetessé sikerült tenni vasárnap a jeles évfordulót: a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai és zenészeinek szüreti felvonulása és színpompás táncbemutató is csalogatta a közönséget. A csökölyiek és a somogyszobiakon kívül kisbajomiak is bekapcsolódtak a forgatagba, a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület népi kézműves bemutatót tartott. Takács László János még a ’80-as években az első táncházak szervezésében vett észt aktívan, s a táncosokkal ezúttal is parádés programot varázsoltak.

– A kislányom kedvet kapott a néptánchoz, jövő héten már kereshetjük az iskolát – mondta mosolyogva egy fiatalasszony. – Elég egy röpke szennai látogatás, s máris nyomot hagy az ember szívében.

Megy a juhász a szamáron címmel mezőföldi néptánc koreográfiát adtak elő a Zselic művészeti iskola táncosai, s a siker nem maradt el: az ifjakat nagy tapssal jutalmazta a közönség. Zóka Éva és Horváth Tibor volt a koreográfus, s a Somogy Zenekar húzta a talpalávalót.