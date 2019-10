Véradások Somogy megyében 2019. október 28-november 3. között

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Látrány, Művelődési Ház (Rákóczi u. 69) október 28. 12:00 – 13:30

Karád, Kultúrház (Kossuth L. u. 8) október 28. 15:00 – 17:00

Ságvár, (Fő u. 16.) október 28. 16:00 – 18:00

Nagyatád, Nagyatádi Transzfúziós Osztály (Bajcsy-Zsilinszky u. 1) október 29. 08:00 – 15:00

Somogyvámos, Általános Iskola (Csepregi u. 5) október 29. 11:30 – 13:30

Siófok, Sió-Eckes (Május 1. u. 61.) október 29. 13:00 – 15:00

Somogyvár, Idősek Napközi Otthona (Kaposvári u. 2.) október 29. 15:00 – 16:30

Barcs, Művelődési Ház (Bajcsy- Zs. 9.) október 30. 13:00 – 17:00

Berzence, Művelődési Ház (Szabadság tér 2.) október 30. 13:00 – 17:00

Segesd, Szociális Otthon (Kossuth utca 1.) október 31. 13:00 – 16:00

Kaposvár, Halloween véradás Kultik Mozi (Berzsenyi utca 1-3.) október 31. 14:00 – 17:00

Állandó véradási lehetőség: Kaposvári Területi Vérellátó, Kaposvár, Tallián György utca 20-34.

Telefon: +36 82 512 145

Véradási időpont:

Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8.00-15.00

Kedd: 10.00-17.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is. A véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket is megvizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz. A véradónak jogában áll megismerni a véradás kapcsán elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. Az adatvédelmi szabályok értelmében leletet kizárólag személyes megjelenés esetén adunk ki. Amennyiben a vizsgálati eredmények fertőző ágens jelenlétére, vagy átvészelt megbetegedésre utalnak, a véradót a véradást követően 2 héten belül hivatalos levélben kérjük meg, hogy személyesen jelentkezzen a teendők megbeszélése céljából.

Véradásokról: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu

Országos Vérellátó Szolgálat