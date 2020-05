Véradások Somogy megyében 2020. május 25-31. között

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a véradások helyszínei és időpontjai változhatnak, ezért mielőtt elindul vért adni, kérjük, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu.

Kaposvári Területi Vérellátó Kaposvár, Tallián György utca 20-34.

Telefon: +36 82 512 145

Véradási időpont:

Május 26. 08:00 – 17:00

Május 29. 09:00 – 11:00

Nagyatád, Nagyatádi Transzfúziós Osztály (Bajcsy-Zsilinszky u. 1) május 26. 08:00 – 15:00

Kiszállásos véradások:

Szőlősgyörök, Művelődési Ház (Dr. Bató Béla u. 4.) május 25. 13:00 – 16:00

Balatonszabadi, (Vak B. utca 133.) május 25. 15:00 – 18:00

Szabás, Szociális Otthon (Szabadság utca 85.) május 26. 13:00 – 16:00

Miklósi, (Szabadság tér 1.) május 26. 15:00 – 16:00

Törökkoppány, Somogyacsa (Petőfi u. 1.) május 26. 16:30 – 18:00

Törökkoppány, (Petőfi Sándor u. 1.) május 26. 16:30 – 18:00

Törökkoppány, Szorosad (Kossuth utca. 68.) május 26. 16:30 – 18:00

Kaposvár, Füredi HM (Fürdi u. 146/a) május 27. 09:00 – 15:00

Nagykorpád, Faluház (Petőfi u. 12.) május 28. 10:00 – 12:00

Mesztegnyő, Művelődési Ház (Szabadság tér 7.) május 28. 12:00 – 15:00

Lábod, (Művelődési Ház Kossuth L. u. 79.) május 28. 13:00 – 17:00

Somogyjád, Faluház (Kossuth L. u. 18.) május 29. 13:00 – 16:00

Tudta? Sokszor elhangzik, hogy hogyan is kell a véradásra készülni, de az is nagyon fontos, hogy a véradás után mit tegyenek. Kötelezően kell legalább 5 percet a vérvételi ágyon feküdni, illetve a véradás után aznap már nem tanácsos semmilyen nehéz fizikai munkát, megerőltető testedzést végezni. Nem javasoljuk a véradás utáni két órában a dohányzást sem. Viszont fontos és szabad is, hogy a véradás után pótolják az elvesztett kalóriát is, egyenek-igyanak bőségesen.