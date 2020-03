Verőcére tintahalért járnak át a barcsiak

Sok barcsi lépi át hétvégente a magyar–horvát határt. A dél-somogyiak leggyakrabban a tizenhat kilométerre fekvő kis városba, Verőcére mennek. Vannak, akik csak kirándulni vagy ebédelni „ugranak át”, de a többség vásárolni is szeret odaát.

Hétköznap kevesebb magyar rendszámú autó lépi át az államhatárt Barcsnál, a hét vége felé közeledve azonban megnő a forgalom. Csonka János is rendszeres vendég a horvátoknál, általában családjával kirándul Verőcére. Gyakran betérnek egy-egy étterembe és a gyerekek játékait is a szomszédos városban veszik meg. – Lényegesen olcsóbbak a játékok Horvátországban – mondta. – Amit itthon megkapok háromezer forintért, azt kint ezernyolcszázért, vagy még olcsóbban. Még a szilveszteri tűzijátékot is Verőcén vesszük. A nagy bevásárlást viszont itthon oldom meg – tette hozzá.

– Én nem járok át a horvátokhoz – mondta egy másik férfi. – Magyarországon megkapok mindent, amire szükségem van; húst, kenyeret, ruhát. Nem érdemes azért kimennem, hogy spóroljak pár száz forintot. Régebben jobban megérte, hiszen az italok is kevesebbe kerültek és az üzemanyag is olcsóbb volt, de most már nem így van – magyarázta a barcsi Major József.

Az egyik barcsi pénzváltóban hétvége felé növekszik meg a forgalom. Ilyenkor többen is betérnek, hogy a forintot a horvát fizetőeszközre, kunára váltsák. Az ott dolgozó asszony szerint a legtöbben a verőcei piacra és a nagyobb áruházakba mennek vásárolni. Sokan szerzik be a túloldalról a zöldséget, a gyümölcsöt, palántát. Az egyik nagy verőcei bevásárlóközpont pedig azoknak a vásárlóknak népszerű, akik szeretik a tengeri ételeket, mert nem fagyasztva, hanem frissen kínálja a tintahalat és más tengeri gyümölcsöt.

Dél-Somogyban is végiglapozzák a verőcei reklámújságokat

Az egyik barcsi pénzváltóban egy kunáért 45,68 forintot kértek el. A horvát fizetőeszköz értéke alig változott az elmúlt évekhez képest, így megközelítőleg ugyanannyi pénzért lehet bevásárolni a szomszédos országban mint egy évvel korábban. A határ menti város lakói gyakran lapozzák fel a verőcei áruházak reklámújságait és hasonlítják össze a magyar boltokéval. Egy kiló kenyérért nem éri meg átmenni a határon, azért ugyanis ötszáz forintot is elkérhetnek a túloldalon, tengeri halért viszont érdemes autókázni. Ugyanakkor a határszélen élő horvátok is előszeretettel jönnek át Magyarországra. Őket inkább az olcsóbb szolgáltatások vonzzák débarcsl-Somogyba. Sokan keresik fel a barcsi és a csokonyavisontai fürdőt és az éttermeket.