Versenyben vagyunk a vállalkozásokért

Májusban átadták a TOP forrásból kialakított ipari parkot Lábodon.

A területen nyolcvanan dolgoznak és ezt bővítették tovább. Jelenleg hét vállalkozás otthona a lábodi ipari park, s Lassu István polgármestertől megtudtuk, remélhetőleg ez nem sokáig marad így. – Két hely üres még – mondta a településvezető. – Szerencsére vannak érdeklődők, remélhetőleg minél előbb érkeznek új cégek.

Három éve hirdették ki Kaposmérő pályázatának eredményét, várhatóan csak idén októberben kezdődhet el a kivitelezés. – Lezárult a közbeszerezési eljárás nagy része – mondta Prukner Gábor polgármester. – Október elején indul a hűtőház kivitelezése, amint elkészül a bejáró az ipari parkhoz.

A kaposmérői ipari park kivitelezése azért csúszik, mert jelentős drágulás ment végbe az építőiparban, amely a kivitelezés költségét is megnövelte 80 millió forinttal. – Plusz forrást kértünk erre a célra – mondta Prukner Gábor. – Várjuk a döntést a kormány részéről, s hitelt is tudunk felvenni, ha kell.

Az előkészítésnél 40 millió forintot spóroltak meg azzal, hogy a multifunkciós csomagolót kihagyták az épülő hűtőházból. – A vállalkozóknak egy évük van a kivitelezésre – tette hozzá a településvezető. – A napelempark már elkészült, a hűtőház is meglesz és vannak érdeklődő cégek is.

Prukner Gábor elmondta: álmában sem gondolta, hogy ennyi időbe telik az ipari parkos vágyak megvalósítása. A település önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, s habár több TOP-projekt elkészült, a megnőtt költségeket már nem bírta el a település költségvetése.

Csurgón 450 millió forintból alakítanak ki ipari parkot, ott már el is kezdődött a kivitelezés. Az önkormányzat cége a Csurgói Ipari Park Kft. a közművesítésre hirdetett nyertest, s hamarosan az alapkő is a földbe kerül. – Már vannak érdeklődők, akik betelepülnének az ipari parkba – mondta Füstös János, Csurgó polgármestere. – Volt korábban ipari parknak alkalmas területünk, de nem volt közművesítve és a tulajdoni viszonyok is kaotikusak voltak. Ha bárki be akart volna települni ide, nem tudtunk volna neki megfelelő helyet adni. Ez az infrastruktúra kiépítésével azonban megoldódik, s már jöhetnek a cégek Csurgóra.

Gépgyártók

Az új kaposvári ipari park is épül, a 610-es út mentén már a lehajtósávhoz szélesítik az utat és a közművesítés is zajlik. Itt harminchárom hektáron kapnak helyet a cégek. Az első „fecske” a tűzoltófecskendőket is gyártó BM Heros Zrt. lesz, amely betelepüléséről még májusban számolt be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter.