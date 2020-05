Versenyképes nyelvtudáshoz segítenek a compassosok

Csaknem húsz országba jutottak el a Compass Egyesület önkéntesei tavaly, idén január közepén érkezett haza egy öt fős gimnazistákból álló társaság Lettországból.

Az Erasmus + program keretében megvalósuló külföldi projektek elsődleges célja, hogy az iskolákban megszerzett tudást tapasztalati elemekkel bővítsék a fiatalok, s így versenyképesebbé váljanak a munkaerőpiacon.

– A külföldi programok olyan aktuális témák köré szerveződnek, mint a fenntarthatóság, a fiatalkorú menekültek helyzete, emberi jogok, helyi termékek-digitális piac, de például az iszlám vallás és a kínai kultúra is a témák között szerepelt – mondta el Eglyné Katona Andrea, a Compass Egyesület elnöke. – Egy olyan lehetőséget kínálunk a hozzánk csatlakozó fiataloknak, amely életre szóló élményeket jelent számukra, emellett használható tudást ad a kezükbe, s rengeteg olyan információt is szereznek önkénteseink tíz nap alatt az adott országról, a nemzetek képviselőitől, ami egyetemi tanulmányaikhoz is hasznos lehet.

A munkácsys Stágl Hanna Dóra egy éve csatlakozott a Compass Egyesülethez. Első alkalommal vett részt nemzetközi programon. – Jürmalában, Lettország tengerparti városában jártunk, közel 40 velem egykorú fiatallal, akik Litvániából, Romániából, Spanyolországból, Írországból, Lengyelországból érkeztek – mondta. – A program témája a zaklatás volt, különös tekintettel az internetes zaklatásra.

– Nemzetközi tanúsítványt is kapnak a fiatalok, mindössze a kiutazás költségét kell megelőlegezniük – mondta Vágner Nikolett, az ifjúsági cserék, tréningek felelőse. – Külföldi partnereinkkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, ennek is köszönhető, hogy Kaposvárra is rendszeresen érkeznek külföldi diákok, így az önkénteseink itthon is gyakorolhatják a nyelvet.