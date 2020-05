Versenyképességet növelő fejlesztések lendíthetik fel a helyi gazdaságot

Valamivel több mint kétszáz millió forintból újul meg Kaposváron a Malom, valamint a Kertalja utca és környéke. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a helyszínen rendezett keddi sajtótájékoztatón elmondta: az iparterület-fejlesztési programot két évvel ezelőtt indították el a városban és eddig másfél milliárd forintot költöttek erre.

Az iparterületen és környékén már javában dolgoznak a munkagépek. A szakemberek 525 méteren újítják fel az utat, 220 méter hosszan új közvilágítást építenek, de 75 méternyi vízvezetéket is cserélnek. A Malom utcai területen három cég tevékenykedik, akik háromszáz embernek adnak munkát.

– Meghirdettük Kaposvár 21. századi újraiparosítási programját – hangsúlyozta Szita Károly. – Ennek egyik fő célja, hogy növeljük a helyi cégek versenyképességét. A város ebben úgy tud segíteni, hogy kiépíti a megfelelő infrastruktúrát. Amerre nem jár busz, arra indítunk járatot, megújítjuk a rossz állapotban lévő utcákat, ahol nincsen járda és közvilágítás, oda építünk, de ha a csapadékvíz-elvezetéssel van probléma, akkor megcsináljuk.

– A teljes foglalkoztatottság elérése is célunk – folytatta a polgármester. – Ehhez idén márciusban már nagyon közel álltunk, de sajnos a járvány „megfogta” a helyi gazdaságot. Nem akkora mértékben, mint az országban, de nálunk is nőtt a munkanélküliek száma, jelenleg háromszáz új álláskereső van Kaposváron. Örülnénk, ha ezek az emberek minél előbb munkához jutnának. A kormányéhoz hasonló programon dolgozunk mi is. Szeretnénk a lehető leggyorsabban újraéleszteni azokat a munkahelyeket, amelyeket a vírus tönkretett. Ezért sem állítottuk le például ezt a beruházást és ezért adtunk munkát az építőiparnak. Ugyanis nem sérülhet meg a

teljes foglalkoztatottsági cél és a minél erősebb kaposvári gazdaság kiépítése sem – fogalmazott a megyeszékhely vezetője.

Szita Károly kiemelte: a többi iparterület fejlesztése is jól halad. A Füredi úti iránt eddig már hat cég érdeklődött, a jövőhéten pedig vélhetően megjelenik a terület eladására vonatkozó közbeszerzési kiírás. Egy négyzetméternyi terület kikiáltási ára nettó 4500 forint plusz áfa lesz. Első sorban termeléssel foglalkozó cégek jelentkezését várják, olyanokét, akik munkahelyeket teremtenek. A polgármester hozzátette: a Dombóvári úton lévő 32 hektáros ipari park területén hamarosan bokrétaavató ünnepséget tartanak, az ott zajló beruházás ugyanis elérte a legmagasabb pontot. Ezzel párhuzamosan pedig 500 millió forintból épül az innovációs tanműhely is.