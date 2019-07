Viharfelhő és/vagy tiszta égbolt Siófok felett

Siófok a siófokiaké! A város inkább a békétlenség, mint a béke szigete. Sajnos! A település jelenlegi polgármestere azt írja a közösségi oldalán: „brutális kampány előtt áll a város”. Mi azt látjuk, hogy folyamatos a „kampányüzemmód”, amely leginkább a közösségi oldalakon folyik, ahol a hergelő, békétlenséget keltő megnyilvánulók, köztük számos troll – akik persze akár lehetnek ugyanazok – leginkább a polgármester támogatóiként jelennek meg az ő oldalán, akiket nem utasít vissza és nem tilt le. Hamarosan kiderül: vihart arat-e, aki szelet vet?

Siófok a nyár fővárosa, sokunk büszkesége. Mindig nagy örömmel adunk helyet sikerei, példamutató megoldásai bemutatására. Örülünk az elmúlt időszak több mint 50 milliárdos fejlesztéseinek, a napokban – hihetetlenül megfeszített munkával egyetlen parti településként – határidőre átadott, 300 millióért megújult, vendégmarasztaló és visszaváró szabadstrandoknak. Az is igaz, hogy ahol ilyen intenzív a nyár, előfordulnak gondok is. Ezekről is írtunk. Az viszont tényleg szembetűnő, hogy a médiavilág jól körülhatárolható, elsősorban Siófokhoz köthető szereplői nem sok jót, követésre méltót találnak a saját városukban. Ezek alapján Siófok inkább „panaszvár”, mint „vendégvár”. Lengyel Róbert polgármester személyének dicsőítésén, elképzelései nagyszerűségének ecsetelésén, világlátó képességei egyedülállóságán kívül alig írnak bármiről is. Így vannak Lengyel Róbert 5 éves tevékenységének bemutatásával is. Ennek persze legalább két oka lehet: vagy nincs mit népszerűsíteni, vagy amit lehetne, az nem Lengyel Róbert személyéhez kapcsolódik! Olvasóink viszont számos észrevételt, ötletet, javaslatot, témaajánlatot, levelet juttattak el hozzánk. Ezeket köszönjük, az eseteknek utána nézünk, a témákat feldolgozzuk, s a közlésre alkalmas leveleket pedig közreadjuk. Így teszünk most is! (a Szerk.)

Tarhál, megfélemlít és fizetett rettegőkkel kampányol!

Nyilván mindenki sejti, hogy kiről is van szó?! Aki esetleg mégsem tudná, írásom főszereplője, a demokrácia „bajnoka”, az önsajnáltató, a kampányára pénzt kuncsorgó, egyébként diktátori hajlamokkal bíró siófoki városvezető. Egy ember, aki folyamatosan álarcot visel, aki rettegésben tart mindenkit, akitől félnek, mert megtorlás következhet, ha valaki kibeszél, és aki rendkívül ügyesen manipulálja, persze segítséggel, a jóhiszemű közönséget. És sokan még mindig hisznek neki, elhiszik, hogy valóban aggódik a Balatonért, amit hol ettől, hol attól félt, apokalipszist vizionálva, ha éppen feltűnik valaki, aki fejleszteni, beruházni, építeni szeretne. Eddig az volt a baj, ha bulinegyed működött, most, hogy ez megszűnik és minőségi szálloda épül, most ez a probléma. Eddig azt harsogták, hogy magyar befektetőké lesz a Balaton, most fordult a kocka, jelesül éppen az orosz vállalkozóktól rettegnek. Ismerik a mondást, ha van sapka, azért, ha nincs akkor azért…. Azt persze elfelejtik, hogy a demokrácia egyik velejárója a szabad verseny, a piacgazdaság. Ez van, Lengyel úr, így működik ez tőlünk nyugatabbra is. A propaganda média, a bértollnokok és a facebook pedig úgy muzsikálnak, ahogy Lengyel diktálja. Elég átlátszó trükk és nyilvánvaló, de a hazugság, gyűlöletkeltés, félelemkeltés az egyetlen eszközük. Ezen kívül nem tudnak felmutatni semmit. Nincs vízió, nincs stratégia, sem elképzelés.

Túlélésre játszanak és számukra minden eszköz megengedett, semmitől sem riadnak vissza. A lelkiismeret, erkölcs, demokratikus elvek ilyenkor fölkerülnek a padlásra. Ja, hogy hazudnak, tényeket hamisítanak és embereket csapnak be és használnak fel, kis ügy, járulékos veszteség. Kit érdekel? A lényeg a hatalomban maradás! Siófok polgármestere a konditerem és a facebook bejegyzések között azért néha csinál is valamit. Bár ne tenné. Legutóbb a szabadstrandon ellenőrizte a WC-s néniket, hogy vajon szednek-e pénzt a strandolóktól. Ez valóban egy város életét meghatározó és befolyásoló probléma. Ezen múlik a jövő. Ha ezt nekem valaki meséli, nem hiszem el. Gondoljanak bele, amint Lengyel Róbert beront, mondjuk a női mosdóba és felelősségre vonja a munkáját végző dolgozót? Van épeszű ember, aki úgy gondolja, hogy ez egy komoly város, komoly vezetőjének a dolga? Agyrém, de tényleg. A saját tehetetlenségét, hozzá nem értését igyekszik leplezni és próbál bűnbakokat keresni, mutogatva az országgyűlési képviselőre, a kormányra, bárkire, aki jó célpontnak látszik, hogy nehogy kiderüljön, valójában egy nulla, nincs mögötte semmi. Az egész ember, a társaival együtt komcsi módszerekkel operáló, békétlenséget és feszültséget szító, bohóc. Csak egy idő után már nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk az előadáson. Az önsajnáltatás szánalmas, a legutóbbi, pénzgyűjtő akciója, miközben mögötte áll a dúsgazdag Gyurcsány és pártja, felháborító, a folyamatos sárdobálás, álhír gyártás és tehetségtelenség siralmas. Egy jobb sorsra érdemes város látja a kárát!

Tudják, „ Bűnösök közt cinkos, aki néma!”, mondja a költő. Ne féljenek hát, a változás fejlődést, békét és megnyugvást hozhat. Siófok jövője a tét. (Név és cím a szerkesztőségben.)