Világossá tették: nem húzhatják fel az épületmonstrumot

Részsikernek nevezte Takács Károly, Balatonvilágos polgármestere, hogy a hétfőn este módosított kormányrendelet szerint az egykori úttörőtábor helyén visszaáll az eredeti építési szabályozás. Ennek azért van jelentősége, mert a területre egy 92 lakásos ingatlan építését tervezik, ami rontaná a Balaton képét.

Kedden délelőtt is munkagépek zajától volt hangos Balatonvilágoson a Club Aliga melletti terület, ahol a régi úttörőtábor épületeit bontották el a szakemberek.

A tervek szerint ott, közvetlenül a vízpart mellett épülne fel az a több mint húsz méter magas ingatlan, amit a helyiek és a település polgármestere szerint ebben a formában egyáltalán nem szabad felépíteni.

A balatonvilágosi Bóta Csaba és felesége is úgy véli, amellett, hogy az épület kialakítása sem szép, még a látképet is rontaná. Hasonló véleményt fogalmazott meg kedden ott jártunkkor egy a beruházás közelében élő férfi is. Elmondása szerint: alig maradt szabad vízpart, ezért sem szabadna megengedi az építkezést. Dévényiné Várdy Márta, egy másik ott élő szerint a környéken nagy lenne a forgalom, ingatlanaik pedig elértéktelenednének.

Takács Károly, Balatonvilágos polgármestere elmondta: az eddig rendelkezésre álló tervek alapján a tervezett építmény nem felel meg a helyi építésügyi szabályzatban leírt beépíthetőségi és épületmagasság-korlátozás feltételeinek. Emellett pedig súlyosan sérti a korábban Balaton törvényként ismert területrendezési törvény rendelkezéseit is, melyek szerint a közhasználat elől nem lehet elzárni a szabad parti sétányt. – Harmincméternyi szélességben kellene szabadon hagyni – fogalmazott a polgármester. – A tervek szerint azonban csak nyolc métert hagynának meg, a maradék huszonkettőt pedig beépítenék. Ezzel mi nem értünk egyet, ráadásul erről a beruházásról nem is tudtunk semmit. Akkor értesültünk az egészről, amikor március elején kiadták az építési engedélyt erre a betonmonstrumra – tette hozzá Takács Károly.

A beruházással Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője sem ért egyet. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott: a Balaton turisztikai fejlesztését mindenképpen támogatni kell, azonban a balatonvilágosi beruházás több szempontból is túlzó és tájidegen.

👆JELENTŐS ELŐRELÉPÉS A BALATONVILÁGOSI VÍZPARTI BETONMONSTRUM ÜGYÉBEN!

Kisebb ingatlant engedne építeni az önkormányzat

Witzmann Mihály a beruházás miatt megkereste a Somogy Megyei Kormányhivatalt és a Miniszterelnökséget is azért, hogy a 92 lakásos ingatlan ebben a formában ne épülhessen meg. A politikus kérését meghallgatták, hiszen a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet módosítás szerint a tervezett ingatlant nem lehet felépíteni Balatonvilágoson. Witzmann Mihály kiemelte: ez még nem a végeredmény, mert a korábban kiadott építési engedély jelenleg érvényben van. Hozzátette: most a hatóságokon a sor, hogy a balatonvilágosiak kérésének, valamint a kormányzati szándéknak érvényt szerezve lépjenek az ügyben. Takács Károly polgármester szerint: ez már félsikernek számít, most viszont azon dolgoznak, hogy a hatályos építési engedélyt „megtámadják” a bíróságon. A beruházást nem ellenzik, hiszen ha az építtető cég módosít a terveken, betartja a helyi építési szabályokat és olyan ingatlant épít, ami beleillik a környezetbe, akkor azt támogatják – tette hozzá. A beruházás miatt próbáltunk kapcsolatba lépni az építtető céggel, az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft.-vel, de nem jártunk sikerrel.