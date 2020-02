Világsztárok és hazai legendák az idei Strandon

Hatvan produkcióval, igazi világsztárokkal, ötven magyar előadóval három színpadon érkezik az idei Strand Fesztivál Zamárdiba augusztus 18. és 22. között.

A szervezők minden eddiginél erősebb fellépő listával készülnek a fesztiválszezon utolsó nagy dobására, amely a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozat kiemelt rendezvénye.

A nyolcadik Strand fesztiválon fellép Ellie Goulding, de a zamárdi strandon zenél majd a Parov Stelar, a Sum 41, újra eljön Timmy Trumpet, s itt lesz Martin Solveig, a Milky Chance és DJ Fresh is. A húrok közé csap majd a Tankcsapda, de ellátogat a Halott Pénz, az újraegyesült páros Majka és Curtis, valamint elvarázsol zenéjével a Bagossy Brothers Company. Már-már állandó fellépőként érkezik vissza Zamárdiba az Irie Maffia, de jön Horváth Tamás és a Wellhello is.

A szervezők ismét lehetőséget adnak az áttörésre új előadóknak a Nagy-Szín-Pad!-on. Itt adja majd egyetlen koncertjét az Anti Fitness Club és olyan fellépők lesznek, mint a Follow the Flow, vagy Krúbi. Minden bizonnyal nagyot szól majd az AWS koncertje és sokakat elgondolkodtat a Hiperkarma zenéje, de rengetegen várják Caramel fellépését. A teltházat hozó zenekarok sem maradhatnak ki az idei Strand Fesztivál programjából így mások mellett fellép a Punnany Massif, a Margaret Island, a 30Y, a Fish!, az Intim Torna Illegál és a Biebers is.

Tavaly készült fotóink:

Olyan nagy magyar sztárok is részt vesznek a fesztiválon, mint Charlie, a Kiscsillag, a Pál Utcai Fiúk, de a már-már retróba hajazó TNT is koncertezik a Strandon. A lemezlovasok terén is a legjobbakat igyekszik hozni a rendezvény, hiszen Andro, Lotfi Begi, Izil, Pixa és Jomodaddy is pörget egyet a parton.

Igazi meglepetéssel is készülnek a szervezők, hiszen a nulladik napon, augusztus 18-án nagyszabású, látványos és titkos produkcióval kedveskednek a partiarcoknak.