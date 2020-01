Villamosmérnök-képzés az egyetemen: belépő a 21. századi újraiparosításba

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki kara indít kihelyezett képzést Kaposváron. Húsz-harminc hallgató oktatása kezdődik el szeptemberben a Kaposvári Egyetemen, amely gyógyír lehet a somogyi gazdaság szakember gondjaira.

Régóta hiányzott a Kaposvári Egyetem palettájáról a most szeptemberben induló képzés, amely villamosmérnökök képzését biztosítja majd. Még februárig jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók nappali munkarendben államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. – Ez az Óbudai Egyetem kihelyezett képzése – húzta alá Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora, a vállalkozóknak tartott fórum előtti sajtótájékoztatón. – Ez azt jelenti, hogy a már meglévő tematikát vesszük át és oktatók érkeznek, de ahol a Kaposvári Egyetem kapacitása lehetővé teszi, oktatóink is részt vesznek a képzésben.

Kovács Levente hozzátette: a képzés gyakorlatorientált lesz. – Az ipar 4.0 egy fontos kulcsszó, amelyről mindenki mást gondol – mondta az Óbudai Egyetem rektora. – Mi azt gondoljuk, hogy a digitalizált ipar gyakorlatorientált képzéssel kell, hogy párosuljon.

A gyakorlati képzést helyi vállalkozásoknál töltik a hallgatók, de a fővárosi egyetem kapcsolatait is használják majd.

A két egyetem vezetői hozzátették: közös kutatásfejlesztésben is gondolkodnak, sőt 2021-re egy modern laboratóriumkomplexum kialakítását tervezik mindkét intézményben.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere az új képzésről azt mondta: a mai napon megkezdődött Kaposvár 21. századi újraiparosítási programja, amely kiváló lehetőség a megyeszékhely számára. – Célunk a város tőkevonzó képességének javítása úgy, hogy a vállalkozói igények, s a vállalkozók maguk képesek legyenek a képzett munkaerő megtartására – mondta. – Ezzel a tudásinnovációval lényegében egy új korszak kezdődik Kaposvár életében is, lehetővé válik a vállalati kutatások fejlesztése, s ennek eredményeképpen speciális tudásintenzív iparágak meghonosítása is.

Gerber András, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnökeként azt mondta a sajtótájékoztatón: a kamara támogatja ezt az irányt. – Ahhoz, hogy Kaposváron az ipar fejlődjön és szakemberek legyenek, meg kell valósítani a műszaki képzést – mondta Gerber András. – Ezt középfokon már sikerült és nagy örömünkre szolgál, hogy elindul a felsőfokú képzés is.

A SKIK minden támogatást megad és egy ösztöndíjrendszer kidolgozását is tervezi.

Egy lépéssel közelebb a megoldáshoz

Gerber András a Videoton Eleketro-PLAST Kft. ügyvezetőjeként kérdésünkre elmondta: jelenleg hiány van villamosmérnökökből. – Folyamatosan keresünk villamosmérnököket – mondta Gerber András. – Ahhoz, hogy fejlődjünk a hatékonyság területén, sokat kell fejlesztenünk, ennek ők az egyik kulcsszereplői.

A Kaposvári Villamossági Gyár három tanulót szívesen fogadna gyakorlatra. – Minket már akkor is érdekelt a szakemberképzés, amikor még a Dunaújvárosi Egyetem és a Kaposvári Egyetem duális képzést indított – mondta Szalai Gyula a KVGY Kft. ügyvezetője. – Az a tapasztalatunk, hogy aki Pécsen vagy Budapesten jár egyetemre, az ott is marad.

Nem így tervez Galambos Bence, kaposvári gépész technikus tanuló. – Jó lenne itt maradni Kaposváron – mondta kérdésünkre a marcali származású fiatal. – Sokat számít, hogy ismerjük a környezetet, és az elmúlt öt év során elég jó kapcsolatokra tettünk szert a gyakorlatnak köszönhetően.