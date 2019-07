Villany válthatja a gázolajat a környezetbarát buszokon

A nemzeti buszstratégia keretében 35,9 milliárd forinttal támogatja a kormány a következő tíz évben a környezetbarát, döntően elektromos buszok beszerzését a 25 ezer lakosnál nagyobb településeken.

– Döntő jelentősége van annak, hogy minél több környezetbarát járművet állítanak a forgalomba – hangsúlyozta Tajnafői István, a kaposvári Kapos Járműgyártó- és Javító Zrt. elnöke. – Elterjedésükhöz szükség van a hatékonyan kiaknázható pályázati lehetőségekre. Az állami szerepvállalás felgyorsíthatja az elektromos buszbeszerzéseket.

A kaposvári cég 20-25 személy szállítására alkalmas autóbuszokat gyárt. A második félévre tíz jármű gyártására kaptak megrendelést, pillanatnyilag nyolc állami céggel állnak kapcsolatban. Jelenleg dízel motorok hajtják az eladott somogyi járműveket, az alapmodell viszont már elektromos meghajtással is rendelhető. Tajnafői István kiemelte: a környezetbarát motorral szerelt változat több millió forinttal drágább, ám a fejlesztések és a járműpiacon érzékelhető rohamos változás hatására vélhetően rövidesen kedvezőbben alakulnak majd az árak, s így előbb-utóbb az elektromos kisbuszok jóval kelendőbbek lesznek, mint most. Ráadásul közlekedésbiztonsági okok is indokolják a kisebb méretű tömegközlekedési járművek üzembeállítását: a szűk, belvárosi utakon könnyebben elboldogulnak a sofőrök, mint a nagy befogadóképességű, hosszabb buszokkal. A zrt. elnöke szerint egyértelműen kimutatható: Somogyban igény van a környezetkímélő, zöld technológiára.

A távirati iroda beszámolója szerint Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára bejelentette: a nemzeti buszstratégia keretében 35,9 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a következő tíz évben környezetbarát, döntően elektromos buszok beszerzéséhez a 25 ezer lakosnál nagyobb településeken. A kormány a buszbeszerzéshez maximum 20 százalékos támogatást ad a járműcserét tervező önkormányzatoknak, illetve helyi közlekedési társaságoknak. A teljes beruházási költség mintegy 160 milliárd forint, ebből a számítások szerint 1290 új busz állhat üzembe a nemzeti buszstratégia részét képező zöld busz program keretében.