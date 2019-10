Virágillat csalogatta a piacra a vásárlókat

Parfüm boltra emlékeztetett pénteken délelőtt a kaposvári Nagypiac.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A levegőben a nagy szemű csemege szőlő, a sárga sütni való tök és a megannyi színes virág illata keveredett. A kellemes szagoktól a vásárlási kedv is beindult. Az emberek keresték a nagy szemekben gazdag szőlő fürtöket, válogattak a pirosabbnál-pirosabb almákból, de a ropogós húsú paprikából is került a bevásárló kosarakba. Borda Lászlóné is a szebbnél-szebb sárga színű paprikákat kereste, de diót és tojást is vásárolt. A kaposvári asszony negyven éve jár a piacra, hiszen bőven válogathat a termékek közül, a pénzéért pedig minőséget kap. Báló Istvánné standjánál a különféle gombák látványa csalta oda az emberek tekintetét. Az asztalon a fenyő vargányától kezdve, az apró pöfetegen át a szürkés színű pereckéig sok gomba volt megtalálható. Utóbbi fajtát idén először kínálta a kilencvenéves kofa.

Tapogatták, szagolgatták a zöldségeket és gyümölcsöket a szentgáloskéri nagy csoportos óvodások. Esküdtné Varga Andrea, óvónő minden évben elviszi a gyerekeket a piacra azért, hogy a fiatalok megismerjék a különféle vitaminforrásokat. Azért van szükség erre, mert egyre kevesebb az olyan családi ház, ahol kertet gondoznak. Nemcsak a fedett csarnokban, hanem a piac külső területén is nagy volt a sürgés-forgás. Az emberek ugyanis elkezdtek vásárolni a mindenszentekre és a halottak napjára. Az árusoknál a színesebbnél-színesebb árvácskák, a különböző méretű krizantémok és más őszi virágok sokaságából lehetett válogatni, a kisebb standoknál pedig a fenyőágakkal és tobozokkal díszített gyertyákból.