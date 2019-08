Virágos díjakat kaptak a somogyi települések

Több somogyi település is rangos elismerést kapott a Virágos Magyarország elnevezésű verseny regionális fordulójában. A Szekszárdon rendezett hétvégi díjátadóról Gyugy, Nagyatád, Balatonboglár, Kaposvár és Andocs képviselői is jutalommal érkeztek haza.

Száznál is több piros parasztmuskátli díszíti Gyugy utcáit. A pár száz lelkes település vezetése fontosnak érzi, hogy szép környezetben éljenek a emberek. Jelenka György polgármester elmondta: pár év megszakítással a kezdetektől részt vesznek a Virágos Magyarország versenyen, a sok munkának pedig meg is lett az eredménye. Tavaly is rangos elismerést kaptak, idén pedig falu kategóriában a Belügyminisztérium Virágos Önkormányzatért Különdíját érdemelték ki. A jutalmon kívül a település meghívást kapott az október eleji budapesti országos díj­átadóra is.

Nagyatád Arany Virág díjjal gazdagodott a hétvégén. Ormai István polgármester kiemelte: másfél évtizede alakították ki azt a városarculatot, amelynek a virágosítás mellett a növényzet telepítése, a folyamatos megújítás és rendezettség is része. Hozzátette: ősszel sem állnak le a közterek megszépítésével, a Dózsa György utcában mintegy 110 fát ültetnek el, és a Beregszászi utcában is fásítanak majd, jövőre pedig a Széchenyi téri park növényei újulnak meg.

Balatonboglár a Főkertészek Különdíját kapta a régiós díját­adón. Mészáros Miklós, polgármester hangsúlyozta: az elismerést a Platán strand fejlesztéséért érdemelték ki, ahol még csak a felénél tart a megújítási program. A nyári szezonra leállították a munkákat, ősszel azonban folytatódik a fejlesztés. Az 1100 lelkes Andocs is díjat kapott Szekszárdon. A település Tájműhely Különdíjban részesült. – A kegyhely megújításáért kaptunk elismerést – fogalmazott Werner Józsefné polgármester. – Ezer egynyári virágot ültettünk el, zömében begóniát. A kialakításnál figyeltünk arra, hogy a nemzeti színek megjelenjenek, ezért főként piros és fehér virágok díszítik a templom környékét. Nagyon örülünk ennek az elismerésnek, hiszen először neveztünk be a versenybe – tette hozzá.

Különdíjat kapott a megyeszékhely

Kaposvár a Magyar Kertépítők Különdíját érdemelte ki. Dombosi Borbála Regina városi főkertész elmondta: a fenntartható fejlődés mentén csinosítják a megyeszékhely utcáit. Egynyári virágok helyett most már évelő növényeket ültetnek, ebben a formában újult meg például a Rippl-Rónai park.