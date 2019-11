Virágtakaróba és fényárba borultak Somogy temetői

Gyertyagyújtás, tisztelgő főhajtás: Mindenszentek napján a vártnál többen, legalább 30 ezren látogattak a kaposvári sírkertekbe. Nagy forgalom és megállás nélkül érkező családok: pénteken ez a látvány fogadta a Keleti temetőnél a látogatókat. Biztonságukról – a rendőrségen kívül – a polgárőrök és a közterület-felügyelők is gondoskodtak.

A vörös rózsa szála 500 forint, a koszorú 3000 forintba került pénteken a Nyugati temetőnél: a virágüzlet előtt sorok kígyóztak. Akadt, aki az utolsó pillanatra időzítette a virágbeszerzést, egy fiatalasszony a nagypapa sírjára hatalmas krizantém csokrot vett az árustól.

– Ennyi gyönyörű virágot mostanában nem láttam, látszik, hogy az emberek hűségesen ápolják szeretteik emlékét – mondta a bárdudvarnoki Herke Gábor, aki pénteken délelőtt a Nyugati temetőben járt. – A nagyszülők, az apósom, anyósom, a sógoromon kívül a nászomat is ide temették. Koszorút hoztunk, mécsest gyújtunk, s emlékezünk. Megnyugtató látni, hogy ilyen állapotban van a temető. Tiszta, rendezett, látszik, hogy folyamatosan karbantartják, s ilyenkor ünnepi díszben van. Rengetegen jöttek, mi is azért keltünk időben útra, hogy még a délutáni nagy forgalom előtt ideérjünk.

A Nyugati temetőnél megnyitott új parkolót hamar felfedezték az autósok, s a környékbeli utcákban is sorra álltak le. A kaposvári sírkertek reggel hatkor kinyitottak, s kora délelőtt megindult a temetői járat. Szakemberek arra számítottak, hogy közvetlenül Mindenszentek előtt és az ünnepek alatt csaknem százezren látogatnak ki a kaposvári temetőkbe. Puskás Béla, a megyei temetkezési kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a vártnál több, pénteken legalább 30 ezer látogató érkezett.

– Eddig minden rendben volt, egy riasztást sem kaptunk, 12 órás szolgálatban dolgozunk – mondta Horváth Ferenc polgárőr, aki Horváthné Vulczer Hajnalkával a Keleti temető bejáratánál ügyelt a biztonságra. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke hangsúlyozta: csak pénteken 200 tagtársuk ügyelt a lakosság biztonságára Somogyban. Kaposváron kora este minden kaposvári elhunyt emlékéért gyújtottak gyertyát a Mária-szobornál, a rendezvényen részt vett Szita Károly, Kaposvár polgármestere is.

A somogyi temetők üzenete

A somogyi temetők üzenete című fotókiállítást péntek délután nyílt meg a Keleti temetőben: a kiírást kilencedik alkalommal hirdették meg, s ezúttal 39 pályázó közel 400 képet küldött be.

– A pályázó fotósok minden évben – most is – többségében a múlandóságot, az örökkévalóság emlékjeleit, az elődeinkre emlékeztető köveket fotózták – hangsúlyozta Puskás Béla, a megyei temetkezési kft. ügyvezető igazgatója. – S a képeken megjelenik a gyászoló, az együttérző ember is.

Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője kiemelte: minden olyan alkalom, amely lehetőséget ad az embernek arra, hogy valamilyen formában, valamilyen közösségben kinyilvánítsa érzését, s ezzel ember társainak is felhívja a figyelmét, az mindig jeles alkalom. Külön megköszönte az alkotóknak azt az időt, amit arra szántak, hogy elhozzák nekünk az alkotásaikat, s a megmérettetést vállalva a bátorságot, amivel egy közösség elé álltak. Bedő Kornél, a Compur Fotóklub elnöke is köszöntötte a résztvevőket, ezúttal két második helyezést adtak ki, amit Kis-Bankné Kondákor Marianna, illetve Gerlecz László kapott, a harmadik helyen Rozsos Gábor végzett. Szita Károly, Kaposvár polgármestere adta át a különdíjat. Vuncs István a város díját vehette át, a Mementó-díjat Kis-Bankné Kondákor Marianna, míg a Somogyi Hírlap különdíját Koncsek Barnának ítélte a zsűri.