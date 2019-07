Virágtartó helyett autóban találtak otthont a növényeknek

Óhatatlanul is odafordítja a fejét az ember a virágokkal borított kocsi és az ötvenes évekből származó kistraktor irányába, ha a Jutai úton jár. Pál Sándor András családi háza és udvara más, mint a többi kaposvári porta.

Traktormatuzsálemek és egy növényektől burjánzó autócsoda díszeleg Pál Sándor Andrásék otthona előtt. A vállalkozó párjával együtt nagy hangsúlyt fektet a környezetük rendben tartására, és az is fontos számukra, hogy közben kicsit eltérjenek a szokásostól. – Azt hiszem, mást csinálunk, mint az átlag – mondta Pál Sándor András. – Tulajdonképp a házunk sem hétköznapi, az autóink sem, valójában szeretünk kilógni a sorból.

A közeli játszóteret is András hozta rendbe segítséggel, amelyre természetesen a Városgondnokság is áldását adta. Ahogyan a ház körüli közterület parkosítására. A ház ura ugyanis szereti a régi tárgyakat és ahogy mondja „prücskörészni” ezekkel a holmikkal. Az ingatlan előtt díszelgő Topolinót direkt virágtartónak alakította át. – A párom, Ildikó nagyon szereti a virágokat, szólt nekem, hogy kellene egy új tartó – mesélte Pál Sándor András, miként nőtte be a növény az autót. – Külföldi oldalakon láttam hasonlót, csak az bogárhátúval készült. Vettem egy rossz karosszériájú Topolinót és kicsit összehegesztettem, a belsejéhez nem nagyon nyúltunk hozzá. Műfüvet erősítettem rá, tartókat hajlítottam és régi bőröndökkel dekoráltuk. A járókelőknek nagyon tetszik ez a kis alkotásunk – tette hozzá. Sokan megállnak, hogy megnézzék, sőt szelfi-pont lett az 1941-es évjáratú járgányból.

A ház másik sarkánál egy 1958-as évjáratú Lindner traktor díszeleg, ezen fűkasza és hótoló lap is van. Nem véletlenül, hiszen gondos gazdája rendszeresen csatasorba fogja a járgányt, amit maga újított fel. Kicsit beljebb lépve pedig egy 1980-as kis munkagép van, amellyel a játszóteret tartja karban a férfi.

– Az ismerőseim azt hiszik, hogy régiségekkel foglalkozom, de ez nem így van – magyarázta a gépek büszke tulajdonosa mosolyogva. – Azt mondom mindig, hogy én vagyok a legnagyobb paraszt a környéken, mert nálam több traktorja itt, a Jutai úton senkinek sincs.

A pajtája falán ugyancsak egy nem mindennapi dekoráció virít. Egy Cross Czetka Motor, amely tulajdonosában régi emlékeket ébreszt. A polc tetején egy 1961-es Empolini Milano várja a felújítást, amely egy igen ritka darab. Fénykorában áruszállításra használták, retro filmeken láthatunk ilyen járgányt elpöfögni a kamera előtt.

Tervei pedig még vannak az ezermester vállalkozónak, már csak az időt kell megtalálnia arra, hogy a munka és a család mellett mindent befejezzen.

A tengerjáró mentőhajóján dolgozik

Pál Sándor András szakmája szerint ács, talán nem is meglepő, hogy vett egy hajót. – Ez a vitorlás eredetileg a Csepel tengerjáró mentőcsónakja volt – mesélte. – 1960-ban épült és a nyolcvanas évek végén a tengerjáró leselejtezése után a Balatonra került. Átalakították vitorlássá és tizenegyszer biztosította a Balaton-átúszást. Andrásnak megtetszett a hajó, már csak a története miatt is, mivel ő még sosem vezetett vitorlást. Ám feltett szándéka újra vízre tenni a járművet, már eljutott a teteje és belseje felújításáig és most a hajótesten dolgozik.