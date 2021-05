Vírus és turista egyaránt elkerüli a szállásadókat

Csapnivalóan indul a szezon a falusi vendéglátók számára, alig érkezik foglalás. A vírusmentes, vidéki levegő nem jelent elég vonzerőt.

Hiába várnak egyelőre a látogatókra a falusi turizmussal foglalkozók, az általunk megkérdezett szállás­adók többségének nemcsak a pünkösdi hétvégére, de a rákövetkező hetekre sincs még foglalása. Az őrtilosi Tóthné Iváncsics Gyöngyi szerencsés kivétel. Neki már az elmúlt hetekben is voltak vendégei és a pünkösdi hosszú hétvégére is érkeznek.

– Ezt a négy napot már tavaly lefoglalták – mondta. – A fiatal házaspár az elmúlt évben is nálunk szállt meg, most pedig a család többi tagját is elhozzák Őrtilosba. A hozzánk látogatók mindig jól érzik magukat, ez köszönhető a nyugodt környezetnek, ahol csak a madarak dalát lehet hallani és a szolgáltatásainknak. Nagyon szeretik a dézsafürdőt, a szaunát, imádnak heverészni a függőágyban, és a reggelire és vacsorára sem volt még soha panasz – mondta a szállásadó.

Tóthné Iváncsics Gyöngyi kiemelte: mindezek ellenére ő sem számít jó szezonra, mert akinek nincs védettségi igazolványa, azt nem fogadhatják be. – Az a tapasztalatom, hogy ha egy ötfős társaságban valaki nem rendelkezik a plasztikkártyával, akkor inkább az egész csapat lemondja a foglalását – mondta.

Sétahajó, buli és pünkösdirózsa

Pünkösdirózsa-keresés a szennai skanzenben, utazás a megújult balatoni hajóflottával, zenére lazulás a siófoki Plázson. Az ünnepi hétvégén számos kikapcsolódási lehetőséget kínál Somogyban. A pünkösdi hosszú hétvégén elstartol a Plázs Siófok 6. szezonja is. Három napon keresztül a Rise FM dj-i szolgáltatják a zenét. A Siófoki Nagystrandra nem kell védettségi igazolvány és a hosszú hétvégén a Nagystrand és a Plázs is ingyenes. Védettségi igazolvánnyal újra látogatható a szennai skanzen, ahol számos gyermekprogrammal készülnek. – Szombaton nyitunk, lehet pünkösdirózsát keresni, a nagyobbak pedig titoktúrán vehetnek részt – mondta Balogh Enikő, a szennai skanzen vezetője. A mesetér és látványtár állandó interaktív kiállítása is látható lesz újra.