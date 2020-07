Vírus után, szabadon: somogyi sikerek az orfűi akadályversenyen

Nagyon sok somogyi vett részt a hétvégén megrendezett orfűi Spartan Race-en. Az esemény különlegessége nem csak a nehéz pályák voltak. Európában a vírusjárvány után elsőként rendeztek ilyen típusú versenyt Magyarországon, ezen belül is Orfűn.

A verseny közelsége számos somogyi sportolót vonzott az eseményre. A speciális akadályverseny két napos volt, nehéz terepen több mint harminc akadályt kellett leküzdeniük a versenyzőknek. Szombaton a hosszabb Beast versenyt tartották meg. Itt 21 kilométeren futva kellett akadályról akadályra továbbjutnia a versenyzőknek. Az idő kegyes volt a versenyhez, szikrázó napsütésben küzdhettek az atléták. A megszokottnál jóval több biztonsági intézkedést is bevezettek a szervezők a különleges verseny biztonságosabbá tétele érdekében. A fesztivál terület zárt volt, ezen az eseményen a látogatók most nem csodálhatták hozzátartozóik, barátaik küzdelmét. De számos fertőtlenítő pontot is felállítottak rajtnál, célnál, az ivópontokon és az akadályoknál is. Az ilyen típusú versenyeken megszokott rajtoltatást is megváltoztatták a versenyzők biztonsága érdekében. Öt percenként ötven ember vághatott neki a Mecseknek, így osztva el jobban a mezőnyt a pályán.

Az elitek, vagyis a legjobbak futamai után a korosztályos versenyzők következtek, majd az open kategória versenyzői indultak el a távon. A szervezők számoltak a nagy meleggel, így a pálya jórészt a közeli erdőkön vezetett végig, sőt kétszer kellett a versenyzőknek a tavon is átkelni. A nagy meleg még is próba elé állította az indulókat. A számos felhevült akadály bizony szaggatta a bőrt a kezekről…

Vasárnap egy rövidebb, Sprint távon indulhattak a sportolók, ami 6,5 kilométert, és valamivel több mint húsz akadályt jelentett. Mindkét napon rendeztek gyermekfutamokat is, itt annyi volt a szigorítás, hogy mindössze egy szülő kísérhette a gyerekeket, a pályán, vagy amellett.

Nevelős László kaposvári futó, akadályfutó mindkét versenyszámban elindult, és szép eredményeket ért el.

–A szombati Beast verseny 21 kilométerén az open kategóriában indultam több somogyi társammal együtt – kezdte beszámolóját Nevelős László. – Egy nagyon nehéz, de technikás pályát küzdhettünk végig. A melegtől felhevült akadályok nagyon megtépték a tenyeremen a bőrt, de így is teljesíteni tudtam az akadályok majd mindegyikét. Elfáradtam, de rendes regenerálódásra nem volt időm, mivel vasárnap age groupban, vagyis a korosztályos versenyben vettem részt a rövidebb Sprint távon. Itt már azért éreztem, hogy a sebekkel teli kezem akadályt jelent néhol. De így is sikerült kilencedikként beérnem, ami egy jó kezdés szerintem. A szervezők egy nagyon technikás és nehéz pályát építettek nekünk, mely csodálatos tájakon vezetett keresztül. Most egy kis pihenés következik, és augusztusban Lengyelországban folytatódik számomra versenyszezon.

A versenyt a nehéz erőpróbák jellemezték. Az igazán kitartóak elindulhattak a HH12 elnevezésű eseményen is. Ez szombat délután öt órától tizenkét órán át, vagyis vasárnap hajnali ötig tartott. Itt a legelszántabbak kis csoportja az instruktorok folyamatos utasításait kellett végrehajtsák késlekedés nélkül. Az ilyen típusú megmérettetések nagyon fárasztóak, a kaposvári Jeszek Roland mégis úgy gondolta, hogy nekivág.

– A Spartan egyéb távjait már teljesítettem – kezdte Jeszek Roland. – Így most új kihívást kerestem. Ez egy nagyon nehéz és embert próbáló erőpróba volt, de a kaposvári Thor Gymben olyan alapos erőnléti felkészülésen vettem részt, hogy egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy feladom. Pedig nagyon nehéz feladatokat is kaptunk. Számomra talán az volt a legnehezebb, mikor tizenöt kilónyi homokkal töltött sörösdobozt kellett a kezünkre, lábunkra kötni, illetve a zsákunkba cipelni, majd ezzel különböző állatjárásokat végezni a vaksötét erdőben másfél órán keresztül. De sikerül, így most már bátran ajánlom mindenkinek, aki extrém kihívásra vágyik.

Az év elsőnek szánt veszprémi Spartan versenyét a veszélyhelyzet miatt törölték, ám a közeljövőben a mostani hétvége sikerén is felbuzdulva tervezik mégis megrendezni a következő hónapok során.