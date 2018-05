Vissza a háztáji gazdálkodásba – tyúkokat kaptak az osztopániak

Huszonegy család kapott fejenként harminc tojócsirkéket Osztopánban. Egy pályázat segítségével szeretnénk visszavezetni a családokat a háztáji gazdálkodásba.

– Pí-pi-pi – hívja egy hónapos csirkéit Erzsébet, aki a hétvége óta harminc baromfit gondoz családjával. Azt mondta: gyerekkora óta tartottak sertést, baromfit, de az utóbbi években nem volt pénzük állatokat vásárolni. – Jaj, kiborították a tápot, csak óvatosan menjen közelebb, nagyon félősek még – hívta fel figyelmünket Erzsébet. – Most készült el a tyúkólam, mert a régi összedőlt.

– Örülök, hogy bekerültem a programba, aki éppen itthon lesz, ő eteti, gondozza a csirkéket – tette hozzá Bogdán Györgyné, aki azt is megjegyezte, hogy nagyon drága a tojás, így viszont a család otthon is hozzájuthat.

– 2014-ben indítottuk először a programot, 2018-ban most először, majd augusztusban is osztunk csirkéket a helyieknek – mondta Orsós József. Az Osztopáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hozzátette: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyertek forrást. Kétszer hatszázötvenezer forintból hátrányos helyzetű családoknak tartottak tanfolyamot, ahol a baromfitartással, takarmányozással és a betegségekkel ismertették meg a résztvevőket. A harminc tojó mellé pedig egy mázsa kukoricát és húsz kiló tápot is kaptak az osztopániak.

– Az volt a célunk, hogy az embereket visszavezessük a munka világába, s ezt otthon, a háztartásokba kell kezdeni. Az állattartással felelősséget tanulnak és nem utolsósorban felélesztjük a régi falusi hagyományokat – tette hozzá Orsós József programfelelős.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A résztvevők vállalták, hogy a program végéig legalább az állomány felét megtartják, ezeket a programfelelősnek fotókkal illusztrálnia is kell. Augusztusban kapnak legközelebb szárnyasokat, ezúttal viszont nyolcvan százalékban azok, akik a mostani osztásban nem jutottak baromfihoz. A takarmány és az állatok mellé állatorvosi segítség is jár, amelyet az állattartók igénybe vehetnek.

Az önfenntartás felé fordulnak

Vidéken egyre többen találnak vissza a hagyományos életformához és művelnek veteményeskertet, valamint tartanak állatokat – vélik az általunk megkérdezett polgármesterek. Szerintük meghatározó egy-egy település vezetése, mert a jó példa ragadós.

– Óriási szerepe van abban a közfoglalkoztatásnak, hogy mind többen kapnak kedvet otthon a konyhakerti növénytermesztéshez és állattartáshoz – mondta a Magyar Faluszövetség elnöke. Szabó Gellért hozzátette: számos helyi sikerről tudnak, egyre többen próbálnak az önfenntartáshoz visszatérni. Úgy gondolja: a baromfi kis befektetéssel tartható, gyorsan növekszik, s tartója duplán profitálhat belőle, tojást és húst is nyer. A baromfi mellett egyre többen tartanak sertést, juhot és szarvasmarhát is a falvakban.