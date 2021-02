Vissza szeretné kapni az életét a kaposvári fényképész

Elmaradtak az óvodai karácsonyi fényképezkedések, az elsősök fotózása, nincsenek szalagavatók, ballagások; Bakter Zsuzsanna kaposvári fényképész életét is megnehezítette a járvány.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Örülök, hogy maga a betegség eddig elkerült. Nem ódzkodom a maszk használatától, arra törekszem, hogy gyakran váltsam, és a kézmosás sem jelent gondot. Úgy érzem, emiatt tudtam végig dolgozni. Az elővigyázatosságnak köszönhetően a család is mentesült a koronavírustól – mondta.

– Igazi védelmet azonban csak az oltás adhat valamennyiünknek. Alig várom, hogy végre be legyünk oltva, és ismét mehessek fotózni az oktatási intézményekbe. Az egész lakosságnak vállalnia kell az oltást, hogy eredményt érjünk el a vírus elleni védekezésben. Én már regisztráltam, bár tudom, hogy nem az elsők között kapom meg a vakcinát. Úgy számoltam, május-június idején kerülhet rám sor – mondta a kaposvári fényképész.

– Annak örülök, hogy megélhetési problémám egyelőre nincs, de ha tovább húzódik a járvány, egyre nehezebb lesz a helyzetem, mert a tartalékokat már

megkezdtük. Amíg visszakaphatjuk végre az életünket, addig is igyekszem minden előírást betartani. Három ügyfélnél többen egyszerre nem jöhetnek be a boltba, így a ballagási fotók lassabb ütemben készülnek, és a szokásos csoportkép is többnyire elmarad. Vannak, akik poénból maszkban készíttetnek magukról egy szokásos közös fotót, de ennek is majd tavasszal jön el igazán az ideje, mert most a hidegben a szép ruhákban egyelőre nem tudnak kint lenni – tette hozzá Bakter Zsuzsanna. A kaposvári fotós elmondta: nemcsak ő, de az egész családja regisztrált már az oltásra.