Vissza szeretnék kapni az életüket Horváth Margiték

Horváth Margit, a Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társaságának kaposvári elnöke már jelentkezett a koronavírus elleni oltásra.

Családjából és a kaposvári civil szervezet tagjai közül is sokan bíznak a vakcinában. – Elküldtem a levelet, s alig várom, hogy minél hamarabb beadják az oltást – mondta Horváth Margit. – Ahogy az influenza elleni védőoltást közel két évtizede minden esztendőben kérem, úgy most a koronavírus elleni vakcinára is jelentkeztem.

Horvát Margit elmondta: a pandémia neki is és a körülötte lévőknek is felforgatta az életét. – Új helyzetbe került mindenki, így a közösségünk is. Hónapok óta online vagy telefonon tartjuk egymással a kapcsolatot – mondta. – Épp ezért megnyugtató volna minél gyorsabban megoldást találni a problémára, amely az egész világon mindenkit érint.

Horváth Marit hangsúlyozta: a 75 tagot számláló csapatuk tagjainak életkora eltérő, akad köztük 55 éves, s van 80 esztendős is. A friss visszajelzések alapján nagy részük beakarja oltatni magát a koronavírus elleni vakcinával. Ezt rendkívül fontosnak érzi a kaposvári csoport vezetője is, mint ahogy azt is, hogy mielőbb ismét közösségi programokat szervezhessenek, kirándulhassanak egymás társaságában.