Visszaesett a kínai üzletek forgalma a koronavírus miatt

Kaposvárra is elért a Kínából indult koronavírus miatti pánik, egy kínai üzlet tulajdonosa az őt és családját ért rossz élmények miatt egy üzenetet ragasztott a kirakatra.

A fiatal Yan Qiyao körülbelül egy éve él Kaposváron, ahol két üzlet tulajdonosa és vezetője. Ugyan a koronavírus megyénkben nem jelent veszélyt a kínai kereskedő mégis saját bőrén érzi negatív hatásait. Elmondása szerint sokan úgy gondolják, hogy az ázsiai áru fertőzött lehet, ahogy a főnök is, emiatt nem tanácsos hasonló üzletekben vásárolni. – Elszomorít, hogy tévesen ítélik meg az embert, ezért raktuk ki az üzenetet az áruház bejáratára – mondta majdnem tökéletes magyarsággal Yan. Mint mesélte előfordult vele, hogy egy kaposvári hipermarketben többen a kabátjukkal takarták el az arcukat és kikerülték, mikor meglátták. A kínai kereskedő a forgalomra is panaszkodott.

– Az év eleje mindig egy kicsit gyengébb, de most a vírus okozta hiedelmek miatt harminc százalékkal visszaesett a forgalmunk – mesélte Yan Qiyao. – Az áru Budapestről érkezik, a vírus miatt nincs probléma a beszerzéssel és a hiedelemmel ellentétben fertőzött sem lehet – folytatta a kereskedő, aki 2010-ben érkezett Magyarországra.

A két kaposvári áruház összesen hét főnek ad munkát. Kérdésünkre Yan azt válaszolta: nem tart a forgalom visszaesése miatt attól, hogy bárkitől is meg kell válnia. A tulajdonos elmondása szerint a fővárosban és vidéken is jelentősen visszaesett a forgalom a hiedelmek miatt. – Miskolcon egy barátomnak étterme van nála nagyon rosszul megy most a bolt, de Budapesten is mindenki panaszkodik.

A dolgozók is arról panaszkodtak, hogy ismerőseik, rokonaik is furcsa kérdéseket tesznek fel nekik. Mint megtudtuk többen arra voltak kíváncsiak, hogy megfizetik-e hogy ilyen veszélyes helyen dolgoznak, és nem félnek-e hogy a portékától, vagy a főnöktől elkapják a vírust.

Az ottjártunkkor pangó Honvéd utcai üzletben csupán néhány vásárló böngészte a polcokat. Ők egyhangúan azt mondták: nevetséges hogy valaki emiatt kerülje az ázsiai boltokat, éttermeket.

Aggódnak az otthoniakért, de bíznak a vezetőkben

Yan Qiyao feleségével, és óvodás korú gyerekükkel él a somogyi megyeszékhelyen. A kereskedő édesapja a napokban érkezik Magyarországra Kínából. Az ázsiai térségből érkezők, és azok, akik érintkezhettek a vírussal szigorú eljárás során léphetnek csak hazánkba. Így Yan édesapja is két hét karantén után mozoghat csak szabadon, miután biztosan megállapítható hogy nem fertőzött. – Mi pontosan tudjuk mi ilyenkor a teendő, nem kell félnie senkinek – mondta a kínai kereskedő. Yan rokonai a koronavírussal leginkább érintett Vuhan városától ezernél is több kilométerre található Fujian tartományban élnek. Az üzletember hozzátette: nem ideális a helyzet hazájában, de tudja hogy mindent megtesznek a kínai vezetők annak érdekében, hogy mihamarabb megállítsák a betegség terjedését. – Folyamatosan figyeljük mi a helyzet otthon, követjük a legújabb híreket – árulta el Yan, miközben mobiltelefonján éppen egy kínai kórház előtt készült felvételt mutatott.